Doživite najboljšo uporabniško izkušnjo na najhitrejšem omrežju 5G in fiksnem omrežju

Eden izmed vodilnih slovenskih operaterjev, Telemach, v vsakem trenutku zagotavlja, da tako fiksne kot mobilne storitve potekajo na najvišji ravni, ter s tem skrbi za zadovoljstvo svojih novih in obstoječih uporabnikov po vsej Sloveniji. Ti lahko po novem uživajo tudi v neomejeni komunikaciji in najhitrejšem omrežju 5G ter fiksnem omrežju.

Pri podjetju Telemach se lahko pohvalijo z zavidanja vrednim dosežkom. Na podlagi meritev Ookla®, vodilnega svetovnega proizvajalca na področju analize mobilnih in internetnih omrežij ter testiranja aplikacij in tehnologije prek aplikacije Speedtest, je namreč potrjeno, da sta Telemachovo omrežje 5G in fiksno omrežje najhitrejša v državi. Rezultati preizkusov, ki so jih z aplikacijo Ookla Speedtest® uporabniki izvajali med 1. julijem in 31. decembrom 2021, temeljijo na testiranju v resničnem okolju in na lastnih napravah, kar daje najboljši vpogled v uporabniško izkušnjo.

"Priznanji za najhitrejše omrežje 5G in fiksno omrežje imata za nas dodano vrednost, saj prihajata v času zahtevnega obdobja pandemije, ko so naše storitve še bolj kot ponavadi sestavni del življenja vseh ljudi. Dodatno smo se potrudili, da uporabnikom v tem času olajšamo vsakdan in jim ponudimo vrhunske storitve in najsodobnejše možnosti za komunikacijo, delo od doma in zabavo. Ta nagrada je za našo ekipo dokaz dobro opravljenega dela, za naše uporabnike pa jasen znak, da Telemach ostaja vodilni na področju telekomunikacijskih trendov," je priznanji komentiral predsednik poslovodstva Telemacha, Adrian Ježina.

V pomlad z novim mobilnim paketom

Poleg tega so pri Telemachu tudi na področju mobilnih storitev poskrbeli za pravcato revolucijo, saj so znova nadgradili priljubljene pakete družine VEČ. Ker se zavedajo, da je dandanes eden izmed ključnih faktorjev vsebine mobilnih paketov prav prenos podatkov, so v paketu VEČ povišali količino prenosa iz obstoječih 5 GB na 10 GB. Prenos podatkov v paketu ŠE VEČ je po novem neomejen, neomejen pa seveda ostaja tudi paket NAJVEČ, ki vključuje še priljubljeno glasbeno aplikacijo TIDAL in ugodnejše cene mobilnih naprav. Nenehnih izboljšav in nadgradenj so pri Telemachu deležni tako obstoječi kot novi uporabniki, najboljše pri tem pa je, da cene paketov ostajajo nespremenjene. Vstopite v pomlad z novim mobilnim paketom, ki bo poskrbel za neomejeno komunikacija brez vseh skrbi!

