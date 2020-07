Danes po svetu več ljudi uporablja mobilne komunikacije kot zobno krtačko

Z enim od ključnih direktorjev družbe Ericsson, katere telekomunikacijsko in omrežno infrastrukturo poznajo in uporabljajo po vsem svetu, v Sloveniji od leta 1991, smo se med drugim pogovarjali o tem, kaj prinašajo mobilna omrežja pete generacije, zakaj Evropa pri tem zamuja in izgublja vodilno vlogo ter kako na 5G vplivajo odmevna nesoglasja med ZDA in enim od (konkurenčnih) dobaviteljev.

Rene Summer skrbi za dolgoročne odnose z državnimi organi in velikimi odjemalci v telekomunikacijski družbi Ericsson, kjer tudi oblikuje njihovo poslovno politiko na ključnih področjih, kot so geopolitična analiza, nacionalne strategije informacijske in komunikacijske tehnologije, kibernetska varnost in varovanje zasebnosti.

Že slovensko mobilno omrežje prve generacije, to je bil NMT pred 29 leti, je temeljilo na Ericssonovi tehnologiji, takrat Mobitel in zdaj Telekom Slovenije pa je z Ericssonovo opremo nadaljeval pri uvedbi novih generacij mobilnih komunikacij v Sloveniji.

Rene Summer je magistriral na področju poslovanja in financ na univerzi Reading v Združenem kraljestvu. Foto: Ericsson

Kako daleč sta Evropa in svet na poti do uvedbe komercialnih omrežij 5G?

Prvi sta 5G komercialno zagnali Južna Koreja in ZDA, sledilo jima je nekaj azijskih držav. V Evropi je bila prva Švica, a se je večina prvih zagonov zgodila zunaj Evrope. Evropa zaostaja, a so tisti, ki so bili prvi, svoja omrežja zagnali z evropsko tehnologijo, dobavili smo jo mi in Nokia, deloma še Samsung. Zato lahko rečemo, da je Evropa vodilna v tehnologiji 5G, čeprav so razmere v posameznih državah nekoliko fragmentirane in zaostajajo predvsem zaradi še nedokončanih dražb za frekvence. Ne moremo reči, da Evropa nima dostopa do pravih in najboljših tehnologij.

"5G je prva generacija mobilnih omrežij, ki so jo razvili in oblikovali za stroje." Foto: Ericsson Ali 5G pomeni korak naprej od 4G ali gre za nekaj povsem novega in drugačnega?

Glede na to, kaj lahko naredi in doseže, ter glede na zasnovo in zgradbo je 5G edinstven v primerjavi z vsemi dozdajšnjimi mobilnimi generacijami. To je prva generacija mobilnih omrežij, ki so jo razvili in oblikovali za stroje …

… medtem ko so predhodne zasnovali za ljudi?

Res je. 4G, 3G, 2G in 1G so bili namenjeni povezovanju ljudi, z vstopom mobilne širokopasovnosti v tretji generaciji in pozneje nadgradnjo na 4G smo šli nad osebno komunikacijo in povezali najrazličnejše naprave v omrežje, v internet stvari. A vendarle so s performančnega vidika vse do vključno četrte generacije mobilnih omrežij ta gradili za izpolnjevanje potreb človeške komunikacije, medtem ko 5G upošteva edinstvene zahteve strojev – na primer z nizkimi zakasnitvami (latencami). Ravno zato bodo s 5G mobilni operaterji lahko naslavljali nove skupine uporabnikov.

Kje bomo pa današnji uporabniki najlažje zaznali prednosti 5G?

5G omogoča bistveno nižje produkcijske stroške podatkovnega prometa – v primerjavi s 4G znašajo komaj eno desetino. To je seveda zelo privlačno tudi za operaterje. Pomembne so tudi nove varnostne zmogljivosti, ki jih v 4G še ni bilo. Smo sredi krize zaradi bolezni covid-19, ki je poudarila potrebo za pospešitev digitalne transformacije. Zaradi novonastalih potreb je zdaj mnogo tega, za kar smo verjeli, da je nemogoče, videti veliko bolj dosegljivo.

"5G omogoča bistveno nižje produkcijske stroške podatkovnega prometa – v primerjavi s 4G znašajo komaj eno desetino." Foto: Ericsson

Ali bodo vse te spremembe na boljše?

Menim, da je tako za oblikovalce politik kot tudi za panogo pomembno imeti trezen pogled tako na priložnosti kot tudi na morebitne pasti. Pomembno je zagotoviti, da bodo takrat, ko bodo te tehnologije postale dostopne, javni sektor in industrija pripravljena, da jih uporabita na optimalen način. Ko pogledamo tehnološke spremembe v družbi z zgodovinskega vidika, vidimo, da tehnologija vedno ustvarja tako zmagovalce kot tudi poražence. To lahko vidimo pri uvedbi železnic, cestnega prometa in pri drugih tehnoloških spremembah …

… kdo bo ob 5G zmagovalec, kdo pa poraženec?

Uvedba 5G je še vedno v zelo zgodnji fazi, zato bi bilo težko navesti konkreten primer. Zgodovina nam je pokazala, da se je to zgodilo pri dozdajšnjih tehnoloških spremembah, zato pričakujem, da bo tudi pri tej tako. Smiselno se je učiti iz zgodovine in se zavedati, kaj nas uči. Dejal bi, da je tveganje predvsem v tistih družbah in podjetjih, kjer spodbude niso zadostne, zaradi česar vztrajajo pri starih navadah, zaradi katerih postajajo manj konkurenčni. Tveganje je tudi pri delih družbe, ki zaradi svojega odnosa ali pomanjkanja sredstev niso v stiku s tehnologijo.

"Menim, da je tako za oblikovalce politik kot tudi za panogo pomembno imeti trezen pogled tako na priložnosti kot tudi na morebitne pasti, ki jih prinaša 5G." Foto: Ericsson

Zakaj se uvedba omrežij 5G ne dogaja po načrtih?

Poglaviten razlog je razpoložljivost frekvenc, za kar je nujen pogoj čimprejšnja izvedba dražb. To bo operaterjem omogočilo sprejeti komercialne odločbe za uvedbo omrežij 5G skladno z njihovim poslovnim modelom.

Ali je epidemija upočasnila te procese?

V ZDA in na Kitajskem covid-19 ni upočasnil uvedbe 5G, v Evropi pa opažamo, da se nekatere države obotavljajo in so prestavile svoje dražbe. To je, seveda, ponesrečeno in lahko vodi do dodatnih zamud. Če pogledate Švedsko, boste videli, da je bila vedno razmeroma med prvimi, ki so uvajali nove generacije mobilnih omrežij, a pri 5G ni tako. Zato je na Švedskem veliko razprav o tem, zakaj Švedska ni več v ospredju, kot je bila nekoč. Dva švedska operaterja sta medtem zagnala omejeno komercialno ponudbo 5G, a dražbe frekvenc še ne bo pred koncem leta – to je povzročilo nekaj nacionalne histeričnosti, češ, zakaj se ta zamuda dogaja in kaj to pomeni za podobo Švedske.

Tudi za podobo Ericssona, ki je švedsko podjetje?

Naše korenine so res švedske, a je Ericsson globalno podjetje, naš DNK je veliko širši. Svoja prizadevanja usmerjamo na države s pionirskimi ambicijami in smo tam, kjer te priložnosti obstajajo, pripravljeni podpreti ambicije in razviti te trge po svojih najboljših močeh.

Del javnosti po vsem svetu zatrjuje, da je 5G nevaren za zdravje. Od kod takšna razmišljanja in kaj delate, da bi dokazali, kaj je prav?

Imamo že ogromno informacij neodvisnih ustanov, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, in nacionalnih ustanov iz številnih držav, iz katerih nedvomno izhaja, da so komunikacijske tehnologije pete generacije zdravstveno varne. Pa vendarle ostaja velik izziv: ne smemo podcenjevati pomena razvoja vsebin na družbenih omrežjih, četudi te ne temeljijo na dejstvih, temveč na občutkih, ki ustvarjajo nepotrebne in največkrat neupravičene strahove. Živimo v svetu, kjer vpliv družbenih omrežij in oblikovalcev mnenj ustvarja vedenje, ki ne temelji na dokazih in dejstvih – to se ne dogaja le pri 5G. Sodelujemo z državnimi ustanovami in vladami ter z njimi delimo dejstva. Zelo pomembno je preverjati navedbe na družbenih omrežjih in da mediji poročajo o dejstvih, kar bo bralcem omogočilo ločiti znanstvene dokaze od stališč na družbenih omrežjih.

Eden od velikih dobaviteljev infrastrukture za 5G je pod močnim plazom predvsem ameriških obtožb, ki temeljijo na njihovih varnostnih pomislekih. Huawei te obtožbe zavrača. Komu verjeti?

O tekmecih ne moremo govoriti.

Pa bom vprašal drugače: ali so dobavitelji telekomunikacijske infrastrukture sploh lahko pod vplivom in nadzorom kakšne vlade?

Ericsson ni samo zasebna družba, temveč je tudi družba, katere delnice trgujejo na velikih svetovnih borzah. Javno je znano, kdo so lastniki Ericssona, to se lahko neodvisno od družbe preveri vsak dan. Naš sedež je na Švedskem, zato je regulacija krovne družbe skladna s švedsko zakonodajo, vsekakor pa v vsaki državi, kjer smo prisotni, spoštujemo lokalno zakonodajo.

"Naš sedež je na Švedskem, zato je regulacija krovne družbe skladna s švedsko zakonodajo, vsekakor pa v vsaki državi, kjer smo prisotni, spoštujemo lokalno zakonodajo." Foto: Ericsson

Kako napetosti med ZDA in Huaweiem koristijo vašemu položaju in moči?

Naši finančni rezultati dokazujejo, da te napetosti nimajo nikakršnega finančnega vpliva, to je jasno poudarilo tudi naše vodstvo. Ni nikakršnih otipljivih finančnih prednosti. Celo tako je, da so v številnih državah, kjer razpravljajo o nacionalni varnosti in 5G, njihove odločitve enako vplivale na vse dobavitelje 5G-infrastrukture. Posredno smo torej tudi mi del teh premišljevanj …

… ali so vse dobavitelje obravnavali enako, ste imeli vsi enake priložnosti?

Lahko govorim samo o varnosti naših izdelkov in o naši družbi. Odločanje in odločitve v zvezi z nacionalno varnostjo in 5G se od države do države razlikujejo, zato je zelo težko posploševati. Ne komentiramo posameznih odločitev, a lahko rečem, da so povsod, kjer so vrednotili nacionalno varnost, družbo Ericsson ocenili kot varnega in zaupanja vrednega dobavitelja.

Ali takšne razprave o nacionalni varnosti in 5G upočasnjujejo uvedbo teh omrežij?

Države, ki so o tem odločale – na primer Južna Koreja, Japonska in Avstralija, so vendarle pred Evropo pri uvedbi omrežij 5G. Odgovor je torej ne, vsaj če upoštevamo dokaze zunaj Evrope.

Več dobaviteljev, tudi Ericsson, zatrjuje, da so vodilni na področju 5G. Na podlagi česa?

"V ZDA in na Kitajskem covid-19 ni upočasnil uvedbe 5G, v Evropi pa opažamo, da se nekatere države obotavljajo in so prestavile svoje dražbe. To je, seveda, ponesrečeno in lahko vodi do dodatnih zamud." Foto: Ericsson Naše reference so javno objavljene. Posebej navajamo že delujoča omrežja in javno objavljene sklenjene pogodbe, ki jih je mogoče potrditi tudi pri drugih virih. Zagotavljamo polno preglednost. Danes imamo že skoraj sto pogodb ali dogovorov o 5G po vsem svetu in smo prvi dobavitelj, ki je zagnal komercialna omrežja 5G na štirih celinah. Med drugim podpiramo tudi ključne komunikacije za mirovne misije Organizacije združenih narodov – za zdaj je to 4G, a je pripravljeno za 5G, ko bodo to želeli, saj moramo opraviti samo programsko nadgradnjo. Podpora tem 14 mirovnim misijam nam veliko pomeni, ker poudarja zaupanje.

Kdo so vaši glavni tekmeci na področju 5G?

Čeprav je 5G veliko več kot samo radijski del mobilnih omrežij, se tovrstne razprave največkrat usmerjajo samo na ta del. Če tako gledamo, smo na sceni Ericsson, Nokia, Huawei in ZTE. To so glavni tekmeci.

Ponekod slišimo ugibanja, da bi na področju 5G Ericsson lahko združil svoje moči z družbo Nokia in tako okrepil svoj položaj …

Verjamemo v svoj močan finančni položaj in da nadzorujemo svojo usodo. Zelo dobro poslovanje Ericssona je potrjeno, zato verjamemo, da smo pripravljeni še naprej delovati kot učinkoviti tekmec s privlačnimi rešitvami za mobilne operaterje po vsem svetu – to je naša glavna strategija.

"Nekaj držav razmišlja, da bi z dražbami frekvenc iztržili čim več, vendar mi menimo, da prednosti 5G niso v doseganju visokih cen na teh dražbah, temveč vpliv te tehnologije na produktivnost, gospodarsko konkurenčnost in učinkovitost javnega sektorja." Foto: Ericsson Ali bo 5G enaka molzna krava za države, kot je bil 3G pred skoraj dvema desetletjema, ko smo bili priča ogromnim vsotam za koncesije in frekvence?

Nekaj držav razmišlja, da bi z dražbami frekvenc iztržili čim več, vendar mi menimo, da prednosti 5G niso v doseganju visokih cen na teh dražbah, temveč vpliv te tehnologije na produktivnost, gospodarsko konkurenčnost in učinkovitost javnega sektorja. Zato je po našem mnenju za vlade bolje, da razmišljajo, kako spodbuditi hitro uvedbo 5G, kar bi obsegalo vso državo in ključne funkcije za družbo, kjer pričakujemo največ koristi. Konkretno o vašem vprašanju: tu vidimo tendenco mešanega modela.

Ali bo 5G uspešen?

Nobena človeška tehnologija ni prišla tako daleč kot globalne komunikacije. To je dosežek, ki ga v razpravah o uspešnosti mobilnih komunikacij številni zgrešijo. Ljudje včasih izgubijo perspektivo, a moramo vedeti, da je temelj te tehnologije dejstvo, da danes več ljudi uporablja mobilne komunikacije kot zobno krtačko. Tako daleč smo prišli.