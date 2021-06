Danes ni vaš dan? Odženite slabo voljo v le treh korakih!

Je za vami naporen dan v službi? Ste se nehote sprli s katerim izmed znancev ali sorodnikov? Ste danes vstali z levo nogo brez pravega razloga? Ljudje imamo dobre in slabe dni, pomembno je, da se potrudimo, da bi bilo slabih čim manj. Predstavljamo vam tri načine, ki bodo brez dvoma poskrbeli za takojšen dvig razpoloženja.

Prepustite se naravi

Svež zrak je preprosto, a učinkovito zdravilo. Pogosto bo že 20 minut v naravi izboljšalo vaše razpoloženje. Če k temu dodate še blagodejne športne dejavnosti, kot so tek, hoja ali kolesarjenje, toliko bolje! Pospešen srčni utrip je pravi korak do boljše volje!

Foto: Getty Images

Vitamini in minerali

Ste prepričani, da za dolgotrajno slabo počutje ni krivo pomanjkanje vitaminov in mineralov? Znanstveno dokazano je, da neustrezna raven vitamina D lahko vpliva na slabo razpoloženje in celo depresijo. Ker vitamina D samo s prehrano in soncem dobimo premalo, bi bilo dobro razmisliti o prehranskem dopolnilu.

Foto: Getty Images

Aktivirajte TIDAL

Glasba je izvrstno sredstvo za takojšnjo spremembo in dvig razpoloženja! Obstajajo skladbe, ki nas tudi v najslabših dneh lahko spravijo v dobro voljo, naše priljubljene melodije pa še nikoli niso bile tako dostopne! Telemach je namreč razširil svojo ponudbo, ki po novem omogoča tudi neomejen dostop do globalne pretočne glasbene storitve TIDAL. Ta prinaša več kot 70 milijonov pesmi vseh zvrsti domače in tuje glasbe ter 250 tisoč najkakovostnejših videovsebin, vključno z glasbenimi videospoti, ekskluzivnimi prenosi koncertov in prireditvami brez oglasov.

