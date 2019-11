Daljinec NEO prepričal ocenjevalce prestižnega nemškega oblikovalskega tekmovanja

"Minimalističen, futurističen, poželjiv in vrhunski daljinec NEO na zunaj nagovarja tako sodobne potrebe uporabnikov kot tudi pametno združevanje gradnikov blagovne znamke. Visokotehnološki elementi omogočajo glasovno upravljanje (v slovenščini in angleščini, op. a.), kar zmanjšuje potrebo po tipkah in pripadajočem prostoru na napravi, medtem ko temeljne funkcije ostajajo dostopne in taktilno intuitivne," so zapisali ocenjevalci 19-članske mednarodne žirije strokovnjakov oblikovanja, industrije in izobraževanja pri utemeljitvi nagrade za NEO-daljinec.

"Minimalističen, futurističen, poželjiv in vrhunski daljinec NEO na zunaj nagovarja tako sodobne potrebe uporabnikov kot tudi pametno združevanje gradnikov blagovne znamke," so med drugim zapisali v utemeljitvi podelitve nagrade. Foto: Bojan Puhek

Kmalu prvi rojstni dan za NEO

Daljinec NEO sta skupaj oblikovala Telekom Slovenije in avstrijska družba ruwido, ki ustvarja interaktivne daljince, nagrada pa prihaja le nekaj dni pred koncem prvega leta, odkar je platforma za pametno življenje NEO, z njo pa tudi nagrajeni daljinec, na voljo naročnikom širokopasovnih storitev Telekoma Slovenije.

Delovanje daljinca NEO temelji na Bluetooth Low Energy (BLE), kar mu omogoča njegovo bogato in intuitivno uporabniško izkušnjo tudi med iskanjem vsebin ob skromni velikosti daljinca. Foto: Bojan Puhek

Pester nabor nagrad

Pri Telekomu Slovenije ne skrivajo ponosa, da je v manj kot enem letu od uradnega zagona NEO prejel že deveto mednarodno nagrado – ne le s področja oblikovanja, temveč tudi s področja uporabniške izkušnje, produktnih tehnologij interneta stvari, inovativnosti, pametnega doma in drugih.

V tekmovanju German Design Awards nagrajujejo le projekte, ki resnično pomenijo pionirski prispevek k nemški in mednarodni oblikovalski krajini, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.