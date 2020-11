Raziskave kažejo, da otroci in najstniki na raznih zaslonih preživijo v povprečju 44 ur tedensko.

Seveda je od staršev odvisno, koliko časa bo otrok preživel pred zasloni, a za določene starosti ostajajo priporočila strokovnjakov. Otrok do dveh let naj sploh ne bi poznal tovrstne zabave. Otroci starosti od 2 do 10 let pa bi lahko pred zasloni preživeli približno eno uro dnevno, seveda pod nadzorom odraslih. Najstnikom priporočajo dve uri digitalne zabave na dan, potem ko je naloga in delo za šolo že opravljeno. V času korone, ko smo vsi prikovani na računalniške zaslone, se te številke malce prilagodijo trenutnim potrebam, a smernice ostajajo.

Za brezskrbno uporabo tablic in pametnih telefonov namestimo primerne aplikacije, prilagojene otrokovi starosti. Poleg tega, da je uporaba primernih aplikacij ključ do varnosti na spletu, pa tovrstne vsebine najmlajšim ponudijo veliko novega znanja in zanimivih aktivnosti.

Predlagamo uporabo Samsung Kids aplikacije, s katero se bo otrok varno podal na potovanje v digitalni svet.

Nastavitev Samsung Kids aplikacije:

1. korak: Povlecite navzdol, da odprete hitri zaslon. Za dostop do hitrega zaslona podrsajte navzdol.

2. korak: Na hitrem zaslonu se dotaknite možnosti Samsung Kids.

3. korak: Na pozdravnem zaslonu Samsung Kids aplikacije se dotaknite gumba "Naprej".

4. korak: Določite kodo PIN in potrdite. Zdaj lahko dostopate do Samsung Kids aplikacije.

5. korak: Dotaknite se gumba menija v zgornjem desnem kotu, da nastavite omejitve dnevnega časa igranja ter aplikacije in stike, do katerih lahko otrok dostopa. Zdaj je vse pripravljeno.

V varni družbi štirih navihanih in učenih junakov

S Samsung Kids aplikacijo lahko zagotovite varno okolje za otroka. V tem digitalnem vesolju bo vaš malček veselo raziskoval in se povezoval s svetom na njemu prilagojen način. Samsung Kids aplikacija zagotavlja dejavnosti, prilagojene družinam z otroki, da se ti lahko zabavajo in se ob tem še učijo in razvijajo. Digitalen svet je poln pasti in neprimernih vsebin, v tem okolju pa bo otrokovo spoznavanje z internetnimi vsebinami varno in poučno.

Otroka v Samsung Kids aplikaciji poleg fotoaparata in dostopa do interneta, ki sta mu prilagojena, čaka neskončna zabava v družbi modnega Crocroja, kuharskega navdušenca Cookija, ljubiteljice glasbe Lise in ustvarjalca Bobbyja. Z njimi bo pridobival veščine reševanja težav in kritičnega mišljenja. Na voljo so zanimivi matematični in znanstveni projekti, prilagojeni njihovi starosti, v sklopu katerih lahko gradijo, ustvarjajo in se urijo v novih spretnostih.

Samsung Kids aplikaciji so v paketu priložene številne aplikacije, vključno z aplikacijami Moj telefon, Moj fotoaparat, Crocrojeva vas prijateljev in Crocrojeva pustolovščina. Na zaslonu Starševski nadzor lahko več otrokom prijaznih aplikacij prenesete tako, da v Galaxy Store trgovini odprete kategorijo Otroci.

Dobre digitalne navade

Za varno gibanje po spletu morate svoje otroke naučiti dobrih digitalnih navad.

KOLIČINA: To med drugim pomeni, da morate omejiti čas igranja. V poročilu o uporabi pri Samsung Kids aplikaciji lahko spremljate otrokovo dejavnost in se prepričate, da lahko dostopa samo do primernih vsebin.

VSEBINA: Da bomo čim manj v skrbeh, kaj otrok počne na internetu, moramo najprej zagotoviti dobro lokacijo, da lahko vedno spremljamo njegove aktivnosti, mu svetujemo in se seveda z njim tudi zabavamo.

OMEJITVE: Določimo, katere ure dneva so ure brez digitalnih naprav. Bodimo realistični in ne pretiravajmo. Po določeni večerni uri, ko se otroci začnejo odpravljati spat, je prav, da ugasnemo vse elektronske naprave in se posvetimo večerni rutini – beremo, pojemo in se pogovarjamo.

ZGLED: Otrokom bodimo dober zgled in ne uporabljajmo telefona ali tablic in računalnikov pri jedilni mizi in med družinskimi aktivnostmi. Starejšega otroka povabimo v svoj digitalni svet, pokažimo, kako mi uporabljamo aplikacije in kako poiščemo tisto, kar nas zanima.

Google vrtiljak otroških vsebin

Poleg tega ponujamo v pregled še nekaj Googlovih aplikacij, ki bodo poskrbele za varno otroško raziskovanje spleta.

Google Family Link je aplikacija, ki staršem omogoča ogled otrokove dejavnosti na pametnem telefonu, upravljanje aplikacij, ki jih lahko uporablja in prenaša, nastavitev časovnih omejitev zaslona, ​​zaklepanje naprave in celo sledenje njihovi lokaciji.

Ne glede na to, ali so vaši otroci majhni ali najstniki, lahko z aplikacijo Family Link na daljavo prek svoje naprave nastavite digitalna pravila, s pomočjo katerih jih boste vodili pri učenju, igranju in raziskovanju v spletu.

Otroški kotiček v Google Play trgovini je zelo priročen vir za iskanje zabavnih, izobraževalnih in ustvarjalnih aplikacij, ki imajo oznako, da so jih "potrdili učitelji", tako da smo lahko brez skrbi, ko otrok preživlja prosti čas na telefonu. Aplikacije v otroškem kotičku v Google Play trgovini so razvrščene v starostne kategorije, saj razvijalci vedo, kako težko se je odločiti za najprimernejše vsebine.

YouTube Kids je otroška različica "odraslega" YouTuba, ki otrokom omogoča dostop do celovitega večpredstavnostnega okolja, kjer lahko preprosteje in na zabavnejši način samostojno raziskujejo, starši in skrbniki pa jih lahko preprosteje usmerjajo na tej poti odkrivanja novih in razburljivih stvari. Videoposnetki v YouTube Kids so primerni za družine in obravnavajo različne teme ter spodbujajo ustvarjalnost in igrivost otrok. YouTube Kids uporablja kombinacijo samodejnih filtrov, ki so jih ustvarile ekipe strokovnjakov, ročnih pregledov in povratnih informacij staršev.

Ustvarite lahko do osem profilov otrok z lastnimi preferencami ogledov, priporočili videoposnetkov in drugimi nastavitvami. Izberite način "Samo odobrena vsebina" ali izberite starostno kategorijo, ki je najprimernejša za vašega otroka: "Malčki", "Mlajši" ali "Starejši".

Z Googlovimi aplikacijami boste doživeli izjemno Samsung izkušnjo.