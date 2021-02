Človek z jaj... iz titana: tega zaradi nevarnosti ne delajo več

"7. februarja 1984 je astronavt Bruce McCandless drugi zataval dlje od varnega zavetja vesoljske ladje kot kateri koli drug astronavt pred njim," se glasi opis zgornje fotografije na spletni strani ameriške vesoljske agencije Nasa.

Spodaj je druga fotografija prelomnega dogodka, ki je morda malce manj dramatična od zgornje, je pa bistveno bolj prepoznavna - gre namreč za prvo fotografijo, ki jo pokaže Google, ko iščemo ključno besedo "astronavt".

To je tudi privzeta fotografija članka o astronavtih v največji spletni enciklopediji Wikipediji. Foto: NASA

Pri letenju po vesolju si je pomagal s "sprejem"

Zgodovinski vesoljski sprehod, tako pri Nasi rečejo vsem aktivnostim na terenu oziroma zunaj vesoljskega plovila, je omogočil poseben nahrbtnik, enota za osebno manevriranje oziroma MMU (Manned Maneuvering Unit).

McCandless II se je po okolici vesoljskega plovila z MMU premikal s pomočjo izstreljevanja curkov dušika, ki so ga potiskali v želeno smer. Enota MMU je imela dva rezervoarja, v vsakem pa je bilo 5,9 kilograma dušika, kar je zadostovalo za do šesturni vesoljski sprehod.

Bruce McCandless od blizu. Enota MMU je videti kot križanec med nahrbtnikom in kraljevskim prestolom. MMU tehta ogromno, kar 140 kilogramov, a to v vesolju, kjer vlada breztežnost, za astronavta ni bila težava. Foto: NASA

Enota za manevriranje po vesolju MMU je bila po krstnem poletu Bruca McCandlessa drugega uporabljena še pri dveh vesoljskih misijah (aprila in novembra 1984), nato pa so jo že konec istega leta upokojili.

"Bil sem absolutno preveč pripravljen. Samo želel sem si iti tja ven in leteti. Počutil sem se zelo dobro, je pa postalo tako mrzlo, da so mi šklepetali zobje in sem se cel naježil, a to takrat sploh ni bilo pomembno," je McCandless drugi kasneje opisal svojo izkušnjo in odgovoril na vprašanje, če ga je skrbel polet brez varnostne vrvi.

Tega astronavti danes (razen v res nujnih primerih) ne počnejo več

MMU je zamenjal nahrbtnik SAFER (kratica za Simplified Aid For EVA Rescue), ki ga med sprehodi po vesolju danes nosijo astronavti na Mednarodni vesoljski postaji.

Astronavti so danes sicer ves čas pripeti na Mednarodno vesoljsko postajo, SAFER bi naj uporabili samo v nujnem primeru. Do zdaj ga še ni bilo.

Astronavt med nošnjo sistema SAFER na Mednarodni vesoljski postaji. Foto: Reuters

Morda je bil najbolj znani neznani astronavt



Glede na to, da fotografiji, na katerih prosto leti po vesolju, pozna tako rekoč ves svet, je bil Bruce McCandless drugi v globalnem merilu pravzaprav razmeroma malo znan ameriški astronavt, kar pa ne pomeni, da je bil njegov prispevek k raziskovanju vesolja omejen zgolj na prvi neprivezani vesoljski sprehod.



Imel je zelo pomembni vlogi pri misijah Apollo 11, med katero so se zgodili prvi koraki človeka po Luni, in Apollo 14, ki jo je zaznamoval tretji pristanek človeka na Luni.



Bruce McCandless drugi je umrl 21. decembra 2017. Star je bil 80 let. Foto: NASA

Usmerjal je polete do prve ameriške vesoljske postaje Skylab, med letoma 1984 in 1990 pa se dvakrat znašel na krovu space shuttla Challenger.



Prvič je, kot smo že omenili, samostojno letal po vesolju, drugič pa je tja gor na začetek misije, ki traja že skoraj tri desetletja, odpeljal vesoljski teleskop Hubble.

McCandlessu drugemu je bil to, kar je bil Buzz Aldrin prvemu človeku na Luni Neilu Armstrongu

Zgodovinskemu dosežku se je 7. februarja 1984 pridružil še en astronavt, Robert L. Stewart, a si je njegov prispevek znanosti zapomnilo precej manj ljudi, ker je tretji astronavt Robert Gibson s krova vesoljskega plovila posnel precej bolj šokantno fotografijo McCandlessa.

Robert L. Stewart na pionirskem vesoljskem sprehodu, pri katerem pa ga je zaradi bolj epske fotografije zasenčil sodelavec Bruce McCandless. Foto: NASA

Prvi sprehajalec po vesolju je bil Sovjet

Pionir človeškega sprehajanja po vesolju je bil sicer sovjetski kozmonavt Aleksej Leonov. Osemnajstega marca 1965 je med misijo Voskhod 2 za 12 minut zapustil vesoljsko kapsulo Voskhod 3KD in se vanjo tudi srečno vrnil.

Prvi ameriški sprehajalec po vesolju je kmalu po Leonovu 3. junija 1965 postal Nasin astronavt Ed White.

Ed White med "sprehodom" nad Tihim oceanom. Ko se je moral po 23 minutah vrniti v vesoljsko plovilo, je izjavil, da je to njegov najbolj žalosten trenutek v življenju. Foto: NASA