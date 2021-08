Česa takega še niste videli #video

Robot z imenom Atlas se je naučil neverjetnih trikov. V novem videu Atlas med vadbo skače čez ovire, izvede salto in celo pade na obraz, se pobere in steče naprej.

Ameriško podjetje Boston Dynamics, katerega večinski lastnik je postal korejski proizvajalec avtomobilov Hyundai, v svetu robotike premika meje mogočega. "Če lahko robot razvije enako gibanje in prilagodljivost kot povprečna odrasla oseba, bo obseg njegovih zmožnosti praktično neomejen," pravijo strokovnjaki.

Atlas je zasnovan tako, da se uporablja kot raziskovalno in razvojno orodje: "Sproti se učimo, kako zgraditi robote, ki lahko preživijo, če se zrušijo in padejo na obraz. Kako potem vstanejo in gredo naprej. Postavljamo mu vedno nove izzive in rezultati so impresivni," pove vodja ekipe Scott Kuindersma.

Atlasovo telo je podobno človeškemu. Visok je 1,52 metra in tehta 86 kilogramov. Za gibanje uporablja hidravliko in elektromotorje na baterije, vgrajene pa ima tri računalnike.