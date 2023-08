Ceneje.si vabi k prijavi na tekmovanje Web Retailer Award 2023: Pokažite svoje dosežke na spletnem trgu

Oglasno sporočilo

Ceneje.si, vodilna platforma za primerjavo cen in nakupovanje na spletu (del skupine Heureka), z navdušenjem poziva k prijavi na prestižno regijsko tekmovanje Web Retailer Award 2023 . Tekmovanje je namenjeno izpostavljanju in priznanju izjemnih dosežkov spletnih trgovcev ter spodbujanju inovacij na področju spletnega poslovanja.

Ceneje.si se že več kot desetletje posveča povezovanju potrošnikov s kakovostnimi ponudniki na spletu, zato je sodelovanje na tekmovanju Web Retailer Award 2023 popolna priložnost, da spletni trgovci pokažete svojo predanost odličnosti, inovacijam ter kakovostni uporabniški izkušnji.

Zakaj se prijaviti na Web Retailer Award 2023?

Cilj tekmovanja spletnih trgovcev je dvigniti regijski e-commerce na najvišjo mogočo raven. Letos so se organizatorji posvetili izboljšavam, ki pripomorejo k še večji transparentnosti in enostavnosti. Tako vse prijavljene spletne trgovce letos čaka prenovljena tehnična analiza, nad katero bdijo člani organizacijskega odbora.

Web Retailer Award 2023 predstavlja edinstveno priložnost za vse vrste spletnih trgovcev – od začetnikov do že uveljavljenih podjetij –, da pokažejo svoje dosežke ter delo in se potegujejo za prestižne nagrade v različnih kategorijah. Med prednostmi sodelovanja velja izpostaviti:

Izpostavljenost in vidnost: Finalisti in zmagovalci bodo dobili izjemno medijsko pozornost ter priložnost za izpostavitev svoje blagovne znamke na nacionalni in mednarodni ravni.

Strokovno ocenjevanje: Dosežke bo ocenjevalo več kot sto neodvisnih strokovnjakov s področja e-trgovine, kar zagotavlja pravično in objektivno presojo vseh prijav.

Mreženje in povezovanje: Tekmovanje ponuja edinstveno priložnost za mreženje s kolegi iz industrije ter vzpostavljanje koristnih poslovnih stikov.

Spodbujanje inovacij: Sodelovanje na tekmovanju spodbuja inovativno razmišljanje ter razvoj novih pristopov k spletni trgovini.

Kako se prijaviti?

Prijave na Web Retailer Award 2023 so enostavne in brezplačne. Spletni trgovci se lahko prijavite na TUKAJ, kjer so na voljo podrobna navodila in obrazec za prijavo. Rok za prijavo je 31. avgust 2023, zato ne odlašajte in pravočasno izkoristite priložnost za izpostavitev svoje izjemne trgovine. Za več informacij o tekmovanju in prijavi na Web Retailer Award 2023 obiščite spletno stran tekmovanja:

Tekmovanje se bo tako kot vsako leto zaključilo s slovesno razglasitvijo zmagovalcev na e-commerce dogodku leta Ecommerce JAM 9. novembra 2023 v Kinu Šiška, kjer boste lahko prisluhnili vrhunskim govorcem iz podjetij About you, Wolt, Google, DPD, Pepsi, Alex Velinov. V tem trenutku si lahko priskrbite vstopnico za samo za 80 evrov + DDV: VSTOPNICE E-commerce JAM. Prisluhnite velikim brandom!

Naročnik oglasne vsebine je CENEJE, D. O. O.