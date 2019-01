Brexit bo, vsaj kar zadeva internetne domene, očitno zelo trd

Britanska vlada je svojim državljanom z evropsko domeno (.eu) uradno svetovala, naj si priskrbijo neko drugo domeno in se nato pripravijo na pravno bitko. Posamezniki, podjetja in organizacije, ki niso pravno navzoči v Evropski uniji, namreč ne morejo kupiti ali obnoviti domen .eu.

Uradni nasvet je pristojno britansko ministrstvo za digitalnost, kulturo, medije in šport objavilo v decembrskem prazničnem času. Uporabnikom so svetovali prehod na neko drugo vrhnjo domeno, med katerimi so .com, .co.uk, .net in .org, je poročal britanski portal The Register.

Svetovali so jim še, naj pri upravljavcu svoje domene preverijo, ali pogodba z njim predvideva kakršnekoli ukrepe v primeru ukinitve domene .eu, ki je glede na razvoj dogodkov okrog brexita vedno bolj verjetna za britanske državljane in podjetja.

Še o marsičem drugem se bodo morali dogovoriti prej

Do uveljavitve brexita, ko naj bi se Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske izločilo iz Evropske unije, je namreč ostalo le nekje deset tednov časa, a Bruselj in London še nimata nikakršnega dogovora o odhodu Otoka iz Evropske unije, prav tako ne kaže, da bi ga kaj kmalu sprejeli.

Na seznamu vsega, o čemer se je treba dogovoriti pred usodnim 29. marcem, so internetne domene gotovo daleč od vrha pomembnosti. To samo še povečuje verjetnost, da ob odhodu kraljestva (tudi) o tem ne bo dogovora.

Kdor ni v EU, ne more imeti domene .eu

Brez takšnega dogovora velja splošno načelo, da posamezniki, podjetja in organizacije, ki niso pravno navzoči v Evropski uniji, domen pod vrhnjo domeno .eu ne morejo kupiti ali obnoviti.

Še več: z dnem odhoda Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije bodo vsem iz kraljevine, ki zdaj imajo domeno s končnico .eu, brez dogovora o kakšni izjemi ali prehodnem obdobju te prenehale veljati.

Evropski uradniki ne puščajo prostora za dvome

Signali iz Bruslja so več kot jasni: evropski birokrati so že lani naznanili, da brexit ne pomeni samo slovesa Združenega kraljestva od Evropske unije, temveč tudi slovo vseh v kraljestvu od domene .eu, če so si jo lastili in jo uporabljali, dokler je bil Otok del Evropske unije.

Nove smernice evropskih uradnikov ta trdi domenski brexit le še utrjujejo.

Ostali so manj kot trije meseci do načrtovanega odhoda Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, dogovora o prihodnjih odnosih pa še ni. Foto: Reuters

Domene so talci širšega dogovora

Čeprav pristojno britansko ministrstvo Britancem in britanskim podjetjem z domeno .eu svetuje iskanje pravne pomoči, v resnici niti z njo ne morejo veliko pričakovati.

Upravitelj domen .eu bo namreč v vsakem primeru spoštoval svoja pravila in pravila Evropske komisije, ki jih je dolžan upoštevati. Kakšni bodo ukazi Evropske komisije, je težko napovedati, a ob vedno manjši verjetnosti kakršnegakoli dogovora o brexitu je tudi na tem področju težko pričakovati popustljivost.

Napenjanje mišic spet na vrhu prednostne lestvice

Evropska unija sicer ni imela navade aktivno ukinjati domen .eu, kazanje mišic na obeh straneh Rokavskega preliva glede domen pa bi prineslo nekaj precedenčnega.

A kot kaže, je politiki (tudi) tokrat napenjanje mišic pomembneje od vsega preostalega. Celo če pogledamo samo na površini, so v igri precej velike številke. Britanci in britanska podjetja imajo okrog 273 tisoč domen v vrhnji domeni .eu. Ukinitev teh domen bi tudi za evropskega skrbnika vrhnje domene .eu, ki ima pod seboj okrog 3,5 milijona domen, pomenila znaten izpad prihodkov.

Alternativo bodo težko našli

Zanimivo je, da pristojno britansko ministrstvo lastne vrhnje domene .uk ni priporočilo, kar so nekateri kritiki nemudoma razumeli kot ogledalo neznanja in nerazumevanja interneta med uslužbenci tega ministrstva.

A tudi v vrhnji domeni .uk, kjer je skoraj 12 milijonov registriranih domen, bodo zdajšnji lastniki domen .eu z Otoka verjetno težko našli primerno zamenjavo, še težje pa v vrhnji domeni .com, kjer je skoraj 140 milijonov domen.