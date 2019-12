Audi s tablico LOPOV in kupi denarja: to je novi kralj kriminala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška obveščevalna agencija FBI je na seznam najbolj iskanih kiberkriminalcev na svetu dodala 32-letnega Rusa Maksima Viktoroviča Jakubetsa. Za informacije, s pomočjo katerih bi ga ujeli , FBI ponuja več kot za katerega koli drugega hekerja in sicer kar pet milijonov ameriških dolarjev. Jakubetsa je FBI z uvrstitvijo na seznam najbolj iskanih kiberkriminalcev po večletni preiskavi tudi uradno prepoznala kot vodjo ene najbolj zloglasnih internetnih hudodelskih združb zadnjega desetletja.

Maksim Jakubets je bil ena ključnih oseb v operacijah kiberkriminalne organizacije Evil Corp, ki je od leta 2009 prek okužb računalnikov evropskim in ameriškim uporabnikom z bančnih računov pobrala okrog 90 milijonov evrov.

Mednarodna internetna zločinska združba je žrtve našla v 43 različnih državah. Osebne podatke za dostop do bančnih računov so pridobili s pomočjo zlonamernega programa Bugat oziroma Dridex in še nekaj drugimi podobnimi "orodji".

Maksim Yakubets in Audi R8, eden od več športnih avtomobilov v kamuflažnih barvah, ki so jih vozili člani združbe Evil Corp. Na njihovih tablicah je bilo tudi mogoče zaslediti zaporedje ruskih črk вор, ki se prevaja v "tat" oziroma "lopov". Foto: Britanska nacionalna agencija za kriminal (NCA)

Natančna hierarhija organizacije Evil Corp še ni znana, so pa ameriške oblasti postopke sprožile zoper sedemnajst posameznikov in sedem pravnih oseb.

Po podatkih FBI naj bi bil 32-letni Jakubets, ki je na spletu znan po vzdevku "aqua", prvi mož organizacije, njegov sodržavljan Igor Olegovič Turašev, ki ga je FBI v četrtek prav tako uvrstil na seznam najbolj iskanih svetovnih kiberkriminalcev, pa je v Evil Corp bdel nad administrativnimi zadevami.

Eden od "zaposlenih" v organizaciji Evil Corp pozira s kupom denarja. Foto: Britanska nacionalna agencija za kriminal (NCA)

Trenutno je tako rekoč nedotakljiv

Jakubets (in večina drugih akterjev Evil Corp, ki jih iščejo ameriške oblasti) se trenutno nahaja v Rusiji, zaradi česar je malo verjetno, da bi se na zatožni klopi v ZDA pojavil prav kmalu, pišejo ameriški mediji.

To morda tudi ne bi bilo v interesu ruske politike, menijo pri FBI. Jakubets naj bi namreč od leta 2017 sodeloval tudi z rusko obveščevalno službo FSB, bil naj bi bil tudi v postopku pridobivanja licence za delo z najbolj strogo zaupnimi podatki, s katerimi razpolagajo ruske oblasti.

Jakubets in njegov kamuflažni lamborghini huracan, na katerem je tudi jasno vidna tablica z zakamufliranim napisom "lopov". Foto: Britanska nacionalna agencija za kriminal (NCA)

Da je iskane ruske hekerje težko izbezati iz Rusije, obveščevalna agencija FBI že nekaj let ugotavlja v primeru razvpitega kiberkriminalca, s katerim je posredno povezan tudi Jakubets - Evgenija Mihajloviča Bogačeva.

Bogačev, na čigar "glavo" je še vedno razpisana nagrada v višini treh milijonov ameriških dolarjev, je znan kot stvaritelj zloglasnega zlonamernega programa Zeus. S programom je Bogačev od leta 2011 na skrivaj okužil več milijonov osebnih računalnikov in ameriškim državljanom ter podjetjem po podatkih FBI ukradel okrog 90 milijonov evrov.

Kje Bogačev živi danes in kaj počne v prostem času, so informacije javnega značaja, saj se heker pred oblastmi sploh ne skriva. Še več, z rusko vlado naj bi celo sodeloval. Foto: FBI

Prav program Zeus, ki ga je ustvaril Bogačev, je še eden od razlogov, zaradi katerega FBI za informacije o Maksimu Jakubetsu ponuja rekordno nagrado v višini pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov). Zeus je bil ob virusu Bugat namreč eden ključnih instrumentov operacij kriminalne organizacije Evil Corp.

