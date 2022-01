Američanom je pred obalo Kitajske z ladje padlo superorožje

Na ameriški letalonosilki USS Carl Vinson se je ponesrečil pristajalni manever lovca F-35C, za mnoge najbolj tehnološko dovršenega in zmogljivega bojnega letala na svetu. Sto milijonov dolarjev vreden ponos oboroženih sil ZDA je zdrsnil v morje in izginil pod vodno gladino. Ameriška mornarica si ga bo v operaciji, ki bi lahko trajala štiri mesece, prizadevala dvigniti na površje. Težava? Incident se je zgodil v Južnokitajskem morju, eni najprometnejših plovnih poti na svetu in, morda v trenutni situaciji še pomembneje, na območju, za katerega Kitajska trdi, da pripada le njej.

Letalonosilka USS Carl Vinson je tretja v seriji supertežkih letalonosilk razreda Nimitz, ki jih poganjajo jedrski reaktorji. Pluje že od leta 1983, poimenovana pa je po nekdanjem kongresniku ZDA Carlu Vinsonu, ki velja za očeta sodobne mornarice ZDA. Foto: Guliver Image

Za radarje bolj ali manj "nevidni" lovec F-35C, ena najnovejših pridobitev ameriške mornarice, je v ponedeljek treščil v pristajalno ploščad letalonosilke USS Carl Vinson in z ladje nato zgrmel v morje. Pilotu se je uspelo izstreliti, še preden se je letalo dotaknilo morske gladine.

Med ponesrečenim pristankom se je poškodovalo še šest mornarjev na krovu letalonosilke. Noge naj bi jim spodnesel pristajalni kabel, ki se na letalonosilkah uporablja za "lovljenje" in nato zelo hitro upočasnitev pristajajočih letal.

Šlo je že za drugi podoben incident v dveh mesecih. Novembra je v Sredozemsko morje padel lovec F-35B, ki je poskusil vzleteti z britanske letalonosilke HMS Queen Elisabeth.

Lovec s polnim imenom Lockheed Martin F-35C Lightning II je različica letala F-35, ki je posebej prilagojena za vzletanje in pristajanje na letalonosilkah. Foto: Guliver Image

Ponos ameriške vojske na dnu ene najbolj "vročih" zaplat svetovnih morij

Toda v primerjavi z dogodkom izpred nekaj mesecev je položaj, ki ga je povzročil ponedeljkov spodleteli pristajalni manever ponosa ameriških oboroženih sil, precej bolj zapleten. F-35C namreč leži na dnu Južnokitajskega morja, katerega celotnih 3,5 milijona kvadratnih kilometrov površine Kitajska razglaša za svoj pomorski teritorij.

Kitajske oblasti zadeve za zdaj še niso komentirale, ameriška mornarica pa že načrtuje reševalno operacijo. Čeprav ni znano, ali je bilo letalo med nesrečo poškodovano oziroma ali bo z njim sploh še mogoče storiti kaj uporabnega, ga nameravajo dvigniti nazaj na površje. Proti Južnokitajskemu morju tako že pluje flota plovil, ki so specializirana za tovrstne naloge.

Južnokitajsko morje ni le ena najpomembnejših plovnih poti na svetu, saj Zahod in Bližnji vzhod povezuje z velikimi azijskimi pristanišči na Kitajskem (Šenžen, Šanghaj), v Južni Koreji in na Japonskem, temveč tudi geopolitična vroča točka. Ozemeljskih teženj na približno 3,5 milijona kilometrov gladine namreč nima le Kitajska, temveč tudi Tajvan, Indonezija, Filipini, Vietnam, Malezija, Tajska, Singapur. Foto: Guliver Image

Kaj storiti, če ti pred prag odvržejo najnaprednejše letalo na svetu?

Glavni razlog za reševalno operacijo, ki bi po ocenah mornarice ZDA lahko trajala tudi štiri mesece, sicer skoraj zagotovo ni reciklaža letala, v katerega so se naselile ribe, temveč varovanje ameriških vojaških skrivnosti.

Z drugimi besedami: če letala z morskega dna Američani ne bodo dvignili sami, ga bodo verjetno Kitajci. Sto milijonov dolarjev vrednega izredno naprednega in visokotehnološkega zračnega superorožja, ki ti ga velesila, s katero si v zapletenih političnih odnosih, dobesedno dostavi pred lasten prag, pač ne moreš ignorirati.

Razvoj za radarje bolj ali manj nevidnega superlovca F-35 Lightning II velja za eno najbolj kontroverznih poglavij v zgodovini ameriških oboroženih sil. Gre za najdražji razvojni in proizvodni vojaški projekt vseh časov z ocenjeno vrednostjo blizu poldrugega bilijona, torej blizu 1.500 milijard ameriških dolarjev. Razvoj so zaradi tehničnih in birokratskih ovir zaznamovali številni zamiki in zamude, saj je prvi prototip poletel že davnega leta 2006, prvi F-35, ki je veljal za pripravljenega na zračne boje, pa šele deset let pozneje. Foto: Guliver Image

Nekdanji prvi mož Pacifiškega poveljstva ZDA na Havajih Carl Schuster ne izključuje možnosti, da bi si Kitajska prisvojila potopljeno letalo. Kot je dejal za CNN, bi dvig lovca z dna Južnokitajskega morja lahko utemeljili z argumentom, da gre za do okolja nevarno razbitino oziroma vojaško opremo na njihovem pomorskem teritoriju.

Združene države Amerike (in mnoge druge države, ki ga uporabljajo kot pomembno plovno pot) Kitajski sicer ne priznavajo suverenosti na Južnokitajskem morju.

Če ne drugega, je dejal Schuster, bo Kitajska zagotovo zelo podrobno spremljala reševalno operacijo ameriške vojske. Zelo mogoče je tudi, je dejal, da bo Kitajska do potopljenega lovca F-35C poslala podmornice in si ga natančno ogledala.

Takole je bila po dvigu na površje pred nekaj dnevi videti razbitina britanskega lovca F-35, ki je z letalonosilke HMS Queen Elisabeth v Sredozemsko morje po ponesrečenem vzletu zdrsnil novembra lani. Foto: Twitter

Politični analitik Collin Koh je medtem za CNN izrazil mnenje, da Kitajska najverjetneje ne bo tvegala vmešavanja v reševalno operacijo ameriške mornarice, saj Peking ne želi poslabšanja diplomatskih odnosov z ZDA.

