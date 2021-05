Američani začeli preiskavo največje borze kriptovalut na svetu

Pranje denarja, izogibanje plačevanju davkov, sistem za prodajo drog in orožja ... Ameriški državni organi so sestavili obsežen seznam očitkov borzi kriptovalut.

Ameriško pravosodno ministrstvo in ameriški davčni urad sta sprožila preiskavo največje borze kriptovalut na svetu Binance, poroča Bloomberg. Prek te po mnenju Američanov številni njeni uporabniki med drugim perejo denar in plačujejo za droge in orožje. Podjetje izza borze kriptovalut je sicer registrirano v davčni oazi Kajmanski otoki in uradno nima sedeža v nobeni državi.

Preiskava traja že mesece

Preiskava Binance naj bi sicer trajala že mesece, pod drobnogledom pa naj bi bili poleg strank tudi zaposleni v podjetju. Že marca pa je Bloomberg poročal, da se je podjetje Binance znašlo v preiskavi ameriških agencij, ker naj bi ameriškim državljanom omogočalo kupovanje izvedenih finančnih instrumentov, ki temeljijo na kriptovalutah. V ZDA sta že od 2017 prepovedana prodaja in nakup nereguliranih finančnih instrumentov.

Binance trdi, da analizira vse transakcije

Ustanovitelj in prvi mož družbe Binance Changpeng Zhao je sicer v javnosti že večkrat poudaril, da podjetje analizira vse transakcije, ki potekajo prek njihove borze. Prav tako naj bi podjetje spoštovalo vse zahteve državnih institucij, ki jih imajo te do reguliranih trgov vrednostnih papirjev in finančnih instrumentov.