Vprašanje za tisoč evrov, s katerim se bo jeseni ukvarjal marsikdo

Razlog iz uvoda: cena

Cena je morda celo najpomembnejši argument za nakup iPhona XR. Zakaj je tako, pa bo bolj jasno, ko boste prebrali še preostanek prispevka. Naj namignemo: iPhone Xs in iPhone Xs Max za povprečnega uporabnika preprosto ne bosta toliko boljša, da bi lahko upravičila konkretno višjo ceno.

Najcenejši iPhone XR s 64 gigabajti prostora v Evropi stane 849 evrov. Podatek je za nemški trg, a bo ceno verjetno ohranil tudi do prihoda v Slovenijo, kar se bo zgodilo 28. septembra. Cene novih iPhonov so v Evropi sicer bistveno višje kot v ZDA, saj je tam 64-gigabajtni iPhone XR cenejši za več kot 200 evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Koliko je konkretno? Apple bo za iPhone Xs z 256 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov, kar je največ, kolikor jih lahko uporabniku ponudi tudi iPhone XR, v Evropi v prosti prodaji zahteval 1.319 evrov. Cena iPhona XR s toliko prostora bo v prodaji brez vezave medtem 1.019 evrov.

Primerljivi iPhone XR bo torej 300 evrov cenejši od iPhona Xs. Treba je poudariti, da bo to najdražji iPhone XR - mogoče bo kupiti tudi model s 128 (909 evrov) ali 64 (849 evrov) gigabajti prostora.

Veliki iPhone Xs Max z 256 gigabajti prostora bo medtem stal še sto evrov več, in sicer 1.419 evrov. Najzmogljivejši iPhone Xs Max s 512 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov bo medtem postavil nov Applov rekord, saj stane kar 1.649 evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

iPhone XR je skoraj enako zmogljiv kot iPhone Xs in iPhone Xs Max

Pametni telefon XR bo poganja enak procesor kot oba iPhona Xs, in sicer A12 Bionic, za katerega Apple pravi, da je trenutno eden od najzmogljivejših, če ne kar najzmogljivejši mobilni čip na trgu. To pomeni, da bo iPhone XR skoraj vse operacije izvajal enako hitro kot precej dražja sodobnika.

Tako kot iPhona XS ima tudi iPhone XR certifikat odpornosti IP, a "zgolj" 67, ne 68. To pomeni, da se lahko za 30 minut potopi v vodo globine do enega metra in jo odnese brez posledic. Če bi imel certifikat IP68, pa bi se lahko potopil do globine dveh metrov. Apple kakršnega koli potapljanja tako kot lani v primeru iPhona X ne priporoča in svari, da jamstvo ne pokriva škode, ki bi jo povzročil morebitni vdor vode v notranjost naprave. Foto: Apple

Uporabnik najverjetneje tudi ne bo opazil kompromisa, ki ga bo na tem področju sklenil z nakupom iPhona XR, in sicer manjkajočega gigabajta delovnega pomnilnika RAM. iPhone Xs in Xs Max ga imata štiri gigabajte, iPhone XR pa tri.

Toliko ga je imel tudi lanski najzmogljivejši iPhone, model X, Applovi pametni telefoni pa so tako ali tako znani po zelo dobri optimizaciji delovanja operacijskih sistemov in aplikacij z manj pomnilnika, kot ga imajo konkurenčni telefoni z operacijskim sistemom Android.

iPhone XR ima večji zaslon kot drugi najdražji novinec, model iPhone Xs

iPhone Xs ima zaslon z diagonalo 5,8 palca oziroma 14,7 centimetra, diagonala zaslona iPhona XR, ki je od modela Xs daljši za sedem milimetrov, pa meri 15,5 centimetra.

iPhone XR na večji površini prinaša približno takšno ostrino slike kot lanski iPhone 8, ki ima precej manjši zaslon. Foto: Apple

Kompromis, ki ga bo uporabnik moral sprejeti, je manjša ostrina slike, saj ima iPhone Xs kakovostnejši zaslon s tehnologijo osvetljevanja OLED in višjo ločljivostjo, iPhone XR pa klasičen zaslon tipa IPS LCD. iPhone XR bo torej pravšnji za kupca, za katerega je bolj pomembna velikost vidne površine kot večje število slikovnih pik na zaslonu.

iPhone XR ima po zagotovilih Appla najzmogljivejšo baterijo med vsemi iPhoni

Phil Schiller, podpredsednik trženja pri Applu, je na predstavitvi novih pametnih telefonov prejšnjo sredo izdal podatek, da baterija iPhona XR prenese uro in pol več intenzivne rabe kot baterija lanskega iPhona 8 Plus, ki je bil s tega vidika do zdaj najzmogljivejši med vsemi iPhoni. Ta podatek je naveden tudi na uradni spletni strani pametnega telefona iPhone XR:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

iPhone Xs in Xs Max medtem zdržita do 30 oziroma do 90 minut več intenzivne rabe od lanskega iPhona X, na predstavitveni spletni strani navaja Apple. iPhone X se je medtem v primerjalnem preizkusu zmogljivosti baterij, ki ga je lani izvedel tehnološki medij Cnet, odrezal precej slabše od iPhona 8 in iPhona 8 Plus:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

iPhone XR ima skoraj isti fotoaparat kot dražja brata

Pri Applu so se na sredini prireditvi novih iPhonov pohvalili, da ima iPhone XR najboljšo enojno kamero, kar so jih v podjetju naredili do zdaj. Pogled na seznam tehničnih lastnosti kamer na iPhonih Xs in Xs Max ter iPhonu XR res razkriva veliko podobnosti - izjema je samo možnost optične povečave slike, ki jo iPhonoma Xs, oba imata dvojno kamero, omogoča dodaten objektiv.

Razlike med kamerama na pametnem telefonu iPhone XR in pametnem telefonu iPhone Xs / Xs Max: dodaten objektiv (1), možnost optične povezave (2), pet namesto treh učinkov pri portretni fotografiji (3), dvojna optična stabilizacija slike zaradi dodatnega objektiva (4). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Vsi trije novi iPhoni lahko sicer tudi zajemajo videoposnetke v enaki kakovosti in imajo popolnoma enako sprednjo kamero.

iPhone XR bo deležen vseh istih funkcij novega operacijskega sistema iOS 12 kot iPhone Xs in Xs Max

Na iPhonu XR bo od začetku prodaje v drugi polovici oktobra nameščen operacijski sistem iOS 12, ki je uporabnikom Applovih mobilnih naprav na voljo od ponedeljka.

Ker si iPhone XR veliko večino strojne opreme deli z iPhonoma Xs, njegov kupec ne bo prikrajšan za nobeno od naprednih funkcij iOS 12, ki bodo na voljo samo na novi generaciji iPhonov.

V primerjavi z lani, ko je bilo telefon z obrazom prek vmesnika Face ID mogoče odklepati samo na iPhonu X, na modelih iPhone 8 in iPhone 8 Plus pa ne, bo to letos mogoče na vseh novih iPhonih, torej tudi na iPhonu XR. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kupec iPhona XR bo imel na izbiro dvakrat toliko barv ohišja kot kupec iPhonov XS

To je pomemben argument zato, ker se veliko kupcev za nov pametni telefon odloča tudi zaradi videza. iPhone Xs in iPhone Xs Max bosta na voljo v treh barvah, srebrni, temnosivi in zlati, iPhone XR pa kar v šestih, in sicer v beli, črni, modri, rumeni, oranžno-rdeči (Apple ji pravi "koralna") in rdeči:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: