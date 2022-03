Triki za pametno uporabo pametnega telefona

Se spomnite, kdaj ste nazadnje preživeli dan popolnoma brez telefona? Verjetno se niti ne spomnite, če pa se, ste med redkimi izjemami. Za uporabo pametnega telefona dnevno porabimo v povprečju 4,8 ure. Čeprav je to veliko, je morda lažje razumljivo, če pomislimo, da mobilni telefon veliko časa uporabljamo tudi med delavniki, saj je postal nepogrešljiv pripomoček ob številnih službenih obveznostih.

Večino časa, ki ga preživimo na mobilnem telefonu, porabimo za družbena omrežja, a pametni telefon lahko spremenimo tudi v osebni pripomoček, ki nam bo pomagal doseči večjo produktivnost, nas vodil na poti do večje sproščenosti in nam celo omogočil številna dobrodelna dejanja. Preverite koristne nasvete za pametno uporabo pametnih telefonov.

Cilj mora biti ravnotežje

Začnite na začetku. Vsi operacijski sistemi danes omogočajo spremljanje uporabe mobilnega telefona. Preverite, koliko časa na dan ga uporabljate in za katere aplikacije. Refleksija vam bo omogočila, da se vprašate, kakšne spremembe bi bile dobrodošle pri uporabi vašega pametnega telefona. Seveda to ne pomeni, da se morate nemudoma odpovedati največjemu potrošniku časa, torej uporabi družbenih omrežij, lahko pa spremenite nastavitve ali naložite nove aplikacije, ki vam bodo pomagale do večje organiziranosti in bolj smotrne uporabe pametnega telefona.

Naj vaše koncentracije ne motijo obvestila

Neprestano piskanje obvestil močno vpliva na našo sposobnost koncentracije. Njihovo pogosto pregledovanje moti miselni proces in s tem delovni tok, zaradi česar tudi za relativno kratke obveznosti porabimo več časa, kot bi bilo potrebno. Zmanjšajte torej število aplikacij, ki imajo dovoljenja, da vam pošiljajo obvestila. Poskrbite, da imajo tovrstna dovoljenja le tiste aplikacije, ki jih resnično potrebujete.

Izobesite digitalni napis "ne moti"

Ne le zvečer, ko se odpravite spat, tudi čez dan, ko je pred vami največ dela, vklopite funkcijo ne moti. Najdete jo v nastavitvah, omogočajo pa jo prav vsi pametni telefoni. Poskrbela bo, da bo vaš telefon sicer nemoteno prejemal vsa obvestila in klice, a vas ne bo nanje neprestano opozarjal. Ko si boste vzeli premor med delom, pa boste lahko v miru preverili vsa obvestila, ki so prišla v vmesnem času. Tako boste delo opravili bolj osredotočeno in v krajšem času.

Poglobite znanje s podkasti in avdioknjigami

Posedanja v čakalnici pri zdravniku ali vožnje z avtobusom si ne moremo več predstavljati brez uporabe pametnega telefona, ki nam ponuja mentalni pobeg v sicer virtualno, a bolj razgibano in s tem zanimivo dogajanje za ekranom. Naj bo ta neproduktiven čas čakanja v vrsti kar se da koristno uporabljen, torej ne le za preverjanje različnih obvestil in neprestano preskakovanje med različnimi aplikacijami. Raje prisluhnite najljubšemu podkastu, avdioknjigi ali daljšemu članku, s čimer boste poglobili znanje o vam ljubi tematiki.

Bodite dobrodelni z uporabo pametnega telefona

Ob tehnični podpori pametnih telefonov lahko danes prek uporabe različnih aplikacij tudi samo z uporabo pametnih telefonov delujemo dobrodelno. Tako na primer nekateri proizvajalci pametnih telefonov omogočajo, da med polnjenjem, z uporabo njihove aplikacije, podpiramo delovanje posameznih dobrodelnih projektov. Podobno so na voljo druge aplikacije, prek katerih v dobrodelne namene podarjamo slike pokrajin, ki jih sami posnamemo. Najti je mogoče še več aplikacij, med katerimi vsaka deluje na svoj način, povezuje pa jih želja po boljšem svetu za vse.

Tudi pri uporabi mobitela pazite na vdore virusa

Naš mobilni aparat je tako rekoč računalnik v malem, zato je tudi izpostavljen podobnim tveganjem. Med najpogostejša spadajo virusi, ki se navadno prenašajo brez vednosti in volje uporabnika, ko pa se razmnožijo, sledijo neljube posledice, kot je brisanje podatkov. Glavni znaki, da je naš mobilni telefon okužen, so nepravilno delovanje aplikacij, (pre)hitro praznjenje baterije, povečan prenos podatkov, nenadzorovano pošiljanje SMS-sporočil in klicev. Da bi se izognili virusom, bodite pozorni na spletne strani, ki jih obiskujete, in na povezave, ki jim sledite, čeprav ste jih prejeli od znanih pošiljateljev.

Naj vam ne zmanjka baterije, ko jo najbolj potrebujete

Dandanes so baterije mobilnih telefonov že precej bolj zmogljive, toda še vedno ostajajo najbolj občutljiv del naših naprav, zato z njimi ravnajte kar se da ustrezno, da vam bodo služile čim dlje. Se spominjate, da je včasih veljalo, da je telefon treba napolniti šele, ko se baterija popolnoma izprazni? Pozabite na to. Danes velja ravno obratno. Večina naših naprav je opremljenih z litij-ionskimi baterijami, za njih pa velja, da jih je najbolje polniti malo in pogosto. Če boste telefon najprej do konca izpraznili in ga potem popolnoma napolnili, boste s tem močno skrajšali rok trajanja baterije.