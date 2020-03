To so nominiranci za izbor Naj mobitel (6/7)

Tudi šesti skupini pametnih telefonov, med katerimi bodo bralci Siol.net v izboru Naj mobitel izglasovali najboljšega, podobno kot peti vladajo Samsungi. Naši bralci so se odločili, da si mesto na seznamu nominiranih telefonov zaslužijo Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus in pa Galaxy S9.

Samsung Galaxy Note 10

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Note 10 je skupaj z večjim bratom, ki je opisan spodaj, zagotovo najbolj "poslovni" pametni telefon v tem izboru. Kot tradicionalno velja za serijo Galaxy Note, gre za telefon presežnikov z izvrstnim zaslonom, morda celo najboljšim leta 2019, pošastno zmogljivo strojno opremo, fantastično kamero in pa pisalom S-Pen, ki omogoča hitro, preprosto in predvsem natančno delanje zapiskov.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Foto: Samsung

Različica Plus manjšega (in cenejšega) brata Galaxy Note 10 nadgradi v precej pogledih. V prvi vrsti ima seveda večji zaslon, ki po diagonali meri kar 17,27 centimetra in je eden najobsežnejših na trgu mobilne telefonije ta hip, obenem pa ima še za odtenek bolj "navito" strojno opremo in pa kamero ToF, ki namesto svetlobe zaznava globino in telefonu Note 10 Plus omogoča ustvarjanje še bolj kakovostnih fotografij in pa predvsem hitrejše ostrenje motiva.

Samsung Galaxy S10

Foto: Samsung / Telekomov Tehnik

Samsung Galaxy S10 je pametni telefon za tako imenovane "ziheraše", ki jim cena naprave ne predstavlja prevelike ovire. To so po naši definiciji zahtevni kupci, ki ne tvegajo, temveč najraje kupijo prvorazredni pametni telefon uveljavljene znamke, ki je v preteklosti že večkrat dokazala svojo kakovost. S10 kot za zdaj še aktualni predstavnik tradicionalno odlične Samsungove serije Galaxy S uporabniku prinaša vse, kar se od takšnega pametnega telefona pričakuje: zelo dober zaslon, bliskovito hitro delovanje, izjemno kamero in tako rekoč vse najnovejše tehnologije, ki jih je danes mogoče najti v pametnih telefonih.

Samsung Galaxy S10 Plus

Foto: Reuters

Galaxy S10 Plus je podobno kot v primeru serije Galaxy Note 10 pravzaprav le nabrita različica osnovnega modela, torej Galaxy S10. Različica Plus ima večji zaslon in dvojno sprednjo kamero namesto enojne, kupcem pa je na voljo tudi z enim terabajtom prostora za shranjevanje podatkov, česar "navadni" S10 ne ponuja.

Samsung Galaxy S9

Marca letos bosta od izida tega pametnega telefona minili že dve leti, a lahko še vedno brez večjih težav drži priključek z najboljšimi pametnimi telefoni leta 2019. Ena njegovih največjih posebnosti je prilagodljiva enojna kamera s spremenljivo namesto fiksno zaslonko, zaradi česar je bil Galaxy S9 ob izidu bolj vsestranski fotograf od večine tekmecev, saj je bilo z njim kakovostne posnetke brez kasnejše obdelave s pomočjo umetne inteligence mogoče narediti tako v dobrih kot slabih svetlobnih pogojih.