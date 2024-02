Tudi letos bralci Siol.net izbirate najboljše naprave in slovenske digitalne trgovine

Tudi letos se bomo v začetku leta ozrli v prejšnje leto z izborom Naj Digi, v katerem bralci Siol.net in ocenjevalci iz vrst treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva novic iz sveta tehnologije in znanosti na Siol.net poiščemo tiste digitalne naprave in trgovine za mobilne dodatke, ki so nas najbolj prepričali.

Svoj glas v prvem glasovalnem krogu lahko oddate do 29. februarja 2024 na tej povezavi.

Znane kategorije, nominiranci v prvi glasovalni krog

Tekmovalne kategorije ostajajo nespremenjene. Mobiteli se bodo pomerili v treh kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejši mobitel in najboljša kamera na mobitelu), svojo kategorijo pa imajo še slušalke in pametne ure ter slovenske trgovine z mobilnimi napravami in njihovimi dodatki, pri katerih izbor v drugem krogu poteka malo drugače.

Proizvajalci naprav so tudi letos v vsaki od kategorij (razen v kategoriji trgovin) lahko nominirali do dva izdelka. S tem smo zagotovili, da so med nominiranci resnično tisti, ki so bili na voljo v zadnjem letu. Nominiranci, tudi v kategoriji slovenskih trgovin z mobilnimi dodatki, zdaj vstopajo v prvi krog, v katerem bodo glasovi bralcev Siol.net do 29. februarja odločili, katerih šest iz vsake kategorije bo napredovalo v drugi krog.

Foto: Siol.net

Naprave v drugem krogu ocenjuje tudi porota telekomunikacijskih operaterjev

V drugem krogu bodo ključno besedo pri izboru še naprej imeli bralci Siol.net. Pri izboru slovenske trgovine z mobilnimi dodatki bodo odločali izključno njihovi glasovi, pri napravah pa bodo njihovi glasovi prispevali štiri petine končne ocene.

Eno petino končne ocene šestih finalistov v vsaki izmed kategorij za naprave pa bodo prispevale ocene komisije, v kateri so po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach) in uredništva novic iz sveta tehnologij in znanosti medija Siol.net. Postopek je glede na lansko leto tudi v tej fazi nespremenjen.

Tekmovalci ne plačujejo za udeležbo ali za uporabo nagrade

Nespremenjeno glede na lani je, da bo tudi letos družba TSmedia, založnik medija Siol.net, v obeh glasovalnih krogih poskrbela za nekaj nagrad. Več o nagradah lahko preberete v pravilih in pogojih sodelovanja.

Izbor Naj Digi se od številnih podobnih tekmovanj, v katerih iščejo zmagovalce v najrazličnejših kategorijah izdelkov in storitev, razlikuje v tem, da tekmovalci ne plačujejo ničesar v nobeni fazi tekmovanja. Ravno tako prejemniki nagrad ne plačujejo ničesar ob podelitvi, stroškov nimajo niti pri uporabi značke in logotipa nagrade pri svojih oglasih ali drugih elementih celostne podobe. Dozdajšnji nagrajenci Naj Digi so ponosni na svoje nagrade, saj so zvesto in nepristransko ogledalo prejetih glasov bralcev in mnenja ocenjevalcev iz panoge.