Marčevska razprodaja – Windows 10 Professional za 7,27 evra

Zdaj je najboljši trenutek za posodobitev računalnika s programsko opremo Windows 10 Pro ali Office 2016 in 2019. Z znižanjem na Keysoff.com lahko licence dobite po nizki ceni! Spletna stran za prodajo programske opreme Keysoff.com dobiva zagon in vam lahko zagotovi do 58 odstotkov popusta na različne Microsoftove izdelke, vključno z licenco za Windows 10 Pro, ki stane samo 7,27 evra. Tudi način uporabe je zelo preprost. Samo obiščite spletno stran, izberite želeni izdelek, kliknite na nakup, v polje pod izdelkom na strani za nakup vnesite kodo za popust in dobili boste popust, s katerim boste prihranili veliko denarja v primerjavi s prvotno ceno.

Oglejmo si najboljše ponudbe, ki so na voljo v okviru marčevske razprodaje na Keysoff.com.

Nakupovanje na Keysoff.com je preprosto! Kmalu po naročilu prejmete e-poštno sporočilo z licenčnimi ključi izdelkov – ni vam treba čakati več dni! Če imate kakšno vprašanje, vam bo služba za podporo strankam zagotovila hitro in obširno podporo, ki jo potrebujete.