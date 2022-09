Sanjski posel Slovenca: sklenil je kupčijo z megakorporacijo

Kitajski tehnološki velikan Tencent, po tržni kapitalizaciji najvrednejše podjetje na Kitajskem in 14. najvrednejše na svetu , je postalo solastnik slovenskega studia za razvoj računalniških iger Triternion Games, ki ga je ustanovil in ga še vedno vodi Marko Grgurovič. Triternion Games si je ime ustvaril z videoigro Mordhau, ki je bila sprva uspešnica platforme za množično financiranje Kickstarter , ob izidu spomladi 2019 pa je bila nekaj časa tudi najbolje prodajana igra na svetu.

Slovenski studio Triternion Games se je proslavil z igro Mordhau, ki je simulacija srednjeveškega bojevanja s (pretežno) hladnim orožjem. Njen ogenj je po začetni evforiji, na vrhuncu je k hkratnemu sekanju glav prek spleta privabila tudi več kot 60 tisoč igralcev, sicer nekoliko ugasnil, a ima zelo zvesto skupnost privržencev, ki jo držijo pri življenju. Foto: Triternion

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, je kitajski Tencent prek holdinške družbe Zopola International PTE, ki jo uporablja za naložbe v tujini, postal 25-odstotni lastnik slovenskega podjetja Triternion Games, d. o. o., ki ima sedež v Ljubljani.

Večinski lastnik Triterniona s 75-odstotnim lastniškim deležem še naprej ostaja njegov ustanovitelj Marko Grgurovič. Kot je pojasnil za Siol.net, se s sklenitvijo partnerstva s kitajskim velikanom z vidika vodenja podjetja ne spreminja nič, vse pomembne odločitve bo še naprej sprejemal sam.

Tencent je s tržno kapitalizacijo v vrednosti več kot 360 milijard evrov najvrednejše podjetje na Kitajskem in 14. najvrednejše na svetu. Po prihodkih, naložbah in tržni kapitalizaciji je tudi največje podjetje v industriji videoiger. Prevzem manjšinskega lastniškega deleža v slovenskem Triternion Games ni edina njihova nedavna naložba, vstopili so namreč tudi v partnerstvo z družbama Ubisoft in FromSoftware, precej bolj slavnima v mednarodnem merilu. Foto: Unsplash

Zunanja naložba v podjetje bo Triternion Games med drugim omogočila, da bodo svojo uspešnico, računalniško igro Mordhau, lahko zagnali še na igralnih konzolah Xbox in PlayStation, razširili kadrovsko ekipo in začeli razvijati nove projekte, je še dejal Grgurovič.

Triternionova videoigra Mordhau sicer velja za eno od najlepših presenečenj leta 2019. Realistična simulacija srednjeveškega bojevanja z meči, gorjačami in loki je ob izidu končne različice 29. aprila tistega leta takoj postala hit na Steamu, v največji trgovini z računalniškimi igrami na svetu, in za krajši čas zasedla celo sam vrh lestvice najbolj prodajanih iger.

Lestvica najbolje prodajanih iger na platformi Steam konec aprila 2019. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V samo mesecu dni po izidu je Triternion Games uspelo prodati milijon izvodov igre Mordhau. Do danes se je številka po navedbah slovenskega podjetja dvignila na dva milijona.

Leta 2019 je Triternion Games s prodajo igre Mordhau ustvaril skoraj 30 milijonov evrov prihodkov.

Ob Grguroviču in še enem Slovencu, ki živi na Danskem, je igro Mordhau sicer razvila "pisana mednarodna zasedba osmih programerjev in grafičnih oblikovalcev, med katerimi niti dva ne prihajata iz iste države". Danes ima podjetje Triternion Games po podatkih na portalu Bizi od pet do devet redno zaposlenih sodelavcev.

Oglejte si, kako se igra Mordhau: