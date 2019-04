Epic Games Store: najbolj osovražena digitalna trgovina ta trenutek

Na nekatera vprašanja seveda še ni povsem natančnega odgovora. A dejstvo je, da je Steam končno dobil konkurenco, ki je s svojimi prijemi začela spreminjati igričarski prostor. Tako na dobro kot na slabo. Steam je platforma, ki skrbi za digitalno distribucijo videoiger. Prek nje igre kupujemo in prek nje igre zaganjamo. Platforma je začela s plemenitim ciljem. Poznano ime bi skrbelo za distribucijo tako ultraznanih kot indie naslovov. Zadnji bi tako imeli večje možnosti za uspeh.

Foto: Facebook

Steam hoče večji kos od pogače kot Epic

Steam si je kot distribucijska platforma od prodaje iger odgriznil 30 odstotkov, 70 odstotkov je ostalo založniku igre. Mogoče to ni najbolj dobra kupčija, a Steam si je to kot največji distributer lahko privoščil. Zdaj pa mu je v zelje začel hoditi ravno Epic Games, ki je s svojo trgovino ponuja mnogo boljše kupčije, glede na uspeh igre Fortnite pa ima tudi že svojo svetovno prepoznavnost. Epic Games trgovina razvijalcem oziroma založnikom igre namreč prepusti kar 88 odstotka zaslužka od prodaje. To pa je veliko bolj mamljiva številka.

Na takšno ponudbo se je tudi že odzval Steam, ki je po dolgem času spremenil svoja pravila, a ta še vedno niso na ravni tekmeca. Nova pravila Steama velevajo, da razvijalec dobi 75 odstotka zaslužka, a le v primeru, če igra zasluži več kot 10 milijonov dolarjev. Oziroma 80 odstotkov zaslužka, če igra zasluži čez 50 milijonov dolarjev. Kar seveda nima velikega smisla, saj s tem Steam namoči indie razvijalce, ki o teh številkah lahko samo sanjajo. Takšna pravila so bolj prijazna samo za večje založnike, katerih zaslužek je zagotovljen.

Steam ponuja vse preostale izdaje Borderlands, trojka pa se mu je izmuznila. In to za kar pol leta. Foto: Posnetek zaslona

Ekskluzive, ekskluzive povsod

Zdaj pa k bistvu sovražnosti do nove trgovine. Največ jeze je povzročila novica, da bosta tako The Division 2 kot tudi Metro Exodus postali enoletni ekskluzivi v trgovini Epic Games. Zadnja je odločitev oznanila dober teden pred uradnim izidom. Ljudje, ki so igro že prednaročili na Steamu, so jo seveda tam lahko prenesli, zamudniki pa so morali po igro na stran Epic Games. To je povzročilo ogromno jeze, saj igra vsaj še leto dni ne bo dostopna nikjer drugje.

Odločitev za Deep Silverjev odhod k trgovini Epic Games je bila očitno zelo nagla. Že natisnjene fizične kopije so zato dobile nalepko, ki je zakrila Steamov logotip. Foto: Posnetek zaslona

Zaslužek je najpomembnejši

Kar ljudje vidijo kot zlobno taktiko za večji zaslužek, je v očeh založnikov iger povsem logično. Podjetju Epic Games trgovina ponuja večji dobiček kot Steam. Epic Games zagotovo primakne tudi nekaj cekinčkov za to, da ima njihova trgovina ekskluzivno ponudbo. To lahko dosežejo tudi tako, da Epic Games prispeva lasten denar za razvoj neke igre. Uporabnike seveda jezi to, da se za Epic Games odloča vedno več založnikov. Hkrati pa povsem zaobidejo Steam, kjer zdaj prebiva levji delež igričarske skupnosti.

Konzolaši so se že zdavnaj morali sprijazniti s tem, da ima vsako podjetje lastne ekskluzive. Če je igralcu zadišal na primer Halo, drugi dan pa še Last Of Us, si je moral lastiti tako Playstation kot Xbox. PC pa je vseeno PC in če ima trgovina ekskluzivo, to ne pomeni, da moramo kupovati ločene računalnike. Že vsak založnik (Ubisoft, EA, Blizzard, …) ima lastne trgovine in zaganjače iger, prek katerih se izvaja avtentikacija. Vse, kar mora igralec narediti, je pač to, da namesti še en program, ki mu bo ob zagonu operacijskega sistema težil za vpis v trgovino.

Tudi Ubisoftov The Division 2 čaka na svojo splavitev na Epicu. Tam bo ostal leto dni. Foto: Posnetek zaslona

Težava trgovine Epic Games se skriva drugje

Večina argumentov je povsem upravičenih. Trgovina Epic Games je še v plenicah in opazno nerazvita. Lahko bi se reklo, da je bila ustvarjena na silo. Manjka ji gora funkcij, tako naprednih kot tistih najbolj osnovnih. Recenzije, ocene, forumi, druženje s skupnostjo, prijatelji, podpora za modifikacije ("modi"), možnost igranja iger tudi takrat, ko povezava z internetom ni mogoča … Manjka ji praktičnost, kot je shranjevanje napredovanja iz iger v oblak. Manjka celo osnovna pretvorba pri cenah, zaradi česar se lahko zgodi, bo nekdo moral za igro plačati več samo zato, ker živi bogu za nogo.

Nekateri trgovini očitajo slabo skrb za varnost, slabo potrošniško politiko, kukanje v zasebne podatke, ki trgovine ne zadevajo … A to so za zdaj le špekulacije. Steam je sicer resda zaspal na lovorikah in njegov lastnik Valve je preveč len, da bi igralcem ponudil tisto, kar želijo (Half Life 3, lepo vas prosim, Valve no!). Je pa kljub temu Steam veliko bolj dovršena platforma kot preostale. A za koliko časa?

Metro Exodus je še vedno na Steamu, a ga ni mogoče kupiti. Pričaka vas sporočilo, ki pove, da igre ni več mogoče kupiti prek Steama, saj se je založnik odločil igro umakniti z njihove platforme. Foto: Posnetek zaslona

Epicovo agresivno poslovanje

Trgovina Epic Games je začela z manjšim naborom iger, zdaj pa že na veliko "hopsa" velike naslove, kot so The Division 2, Metro Exodus, celo Borderlands 3 bo za šest mesecev samo in zgolj njegov. Kmalu naj bi začeli sprejemati več ponudb za širjenje svoje knjižice naslovov, njihovi načrti pa so na videz obetavni. Igre, ki bodo pristale v trgovini, naj bi ljudje pregledali. Tako naj bi zagotovili, da v njej ne bo smetja: nedelujočih iger in takih s sporno vsebino.

Da, dokončno so potrdili tudi to, da bo Borderlands dostopen le v trgovini Epic Games. To nakazuje značka v spodnjem desnem kotu. Foto: Facebook

Kaj bo nastalo iz vsega tega, pa bo pokazal čas. Mogoče se v prihodnosti trgovina Epic Games izkaže za dobro in dovolj dodelano, da si bo zaslužila zaupanje igralcev. Vsekakor pa ni pravično, da že zdaj, ko trgovina sama le pogojno deluje, prevzema velike naslove vsej svoji konkurenci in igralce sili, da se zatečejo k njim. Igre, ki jih prevzema, imajo za seboj velike skupine oboževalcev, ki bodo naposled kljub svoji jezi požrli svoj ponos in odšli po želeno igrico na za zdaj še inferiorno platformo. Bodo zaradi Epicovih prijemov ekskluzive tudi drugod vedno bolj pogoste?