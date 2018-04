Prvi zlati likalnik za digitalno osebnost leta

07. DIGGIT

Zakaj Zlati likalnik? Ker je likanje z razvojem družbenih medijev postalo eno najpogostejših človekovih opravil. Likamo na vsakem koraku, ob vsakem delu dneva. Likanje je postalo simbol novih medčloveških odnosov. Zato je prav, da temu pomembnemu opravilu damo zasluženo pozornost.

Zlati likalnik, ki ga bo letos prejel prvi nagrajenec – njegovo ime bomo sporočili kmalu –, je star okoli 80 let.

Program 07. Diggita je že skoraj oblikovan. Veliko poudarka bo letos namenjeno temam in vsebinam, ki so vezane na konkretne potrebe digitalnih komunikatorjev v Sloveniji.

Predsednica programa Simona Kruhar Gaberšček pravi: »Vsi, delujemo na področju medijev in komunikacij, potrebujemo hitre in preproste rešitve, takšne, ki jih bomo lahko že takoj uporabili pri svojem delu. Tudi mi nočemo čakati, kaj se bo šele zgodilo, temveč ukrepati že danes. Temu vodilu smo sledili tudi pri oblikovanju programa 07. Diggita. Predstavljene dobre digitalne prakse slovenskih podjetij – podkrepljene s spoznanji tujih govorcev, ki nam bodo le potrdile, da tudi mi, Slovenci, delamo prav – vam bodo zagotovo v navdih in motivacijo, da boste naredili prepotreben korak naprej.«