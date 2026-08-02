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Avtor:
STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
17.50

Osveženo pred

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Bled veslanje evropsko prvenstvo

Nedelja, 2. 8. 2026, 17.50

12 minut

Bled gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027

Avtor:
STA

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veslanje Bled | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Bled bo gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027, je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023, prihodnje leto bo EP na sporedu med 28. in 30. majem.

"Blejska kandidatura je dobila soglasno podporo, kar je za nas izraz zaupanja v naše sposobnosti, znanje in izkušnje kot gostitelja velikih tekmovanj," je uspešno kandidaturo za STA pokomentiral generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik.

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