Pfeifer in Kostanjšek na EP v finalu B

Slovenska skifista Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v italijanskem Vareseju danes opravila polfinalna nastopa. Oba sta bila za uvrstitev v veliki finale nekoliko prekratka in bosta v nedeljo za končno uvrstitev veslala v finalu B. Isak Žvegelj in Jakob Brglez sta v dvojcu brez krmarja slavila v finalu B.

Filip Matej Pfeifer je v moški konkurenci v petek v svoji skupini osvojil četrto mesto in po času brez težav napredoval v današnji polfinale. V prvem polfinalu je zasedel peto mesto, za zmagovalcem, olimpijskim prvakom Oliverjem Zeidlerjem iz Nemčije, je zaostal slabih 25 sekund in bo v nedeljo za končno uvrstitev med sedmim in 12. mestom veslal v finalu B.

"Upam si reči, da mi včerajšnji žreb ni bil naklonjen in dobil sem najtežjo možno skupino. Morda bi v kakšni drugi lahko napredoval v finale. Sicer s svojo današnjo predstavo nikakor nisem zadovoljen. Škoda, saj se celo leto trudiš in treniraš, potem pa ti zunanje okoliščine vse pokvarijo. Razočaran sem in jezen, vendar se bom skušal sestaviti za jutrišnjo tekmo in doseči čim boljšo uvrstitev," je Pfeifer dejal za Veslaško zvezo Slovenije.

Težave povzročal tudi televizijski katamaran

V finalu B bo veslala tudi pariška olimpijka Nina Kostanjšek, ki se ji je v petek nasmehnila sreča, saj je kljub petemu mestu v skupini njen čas zadostoval za polfinalno dvanajsterico. Danes je v prvi polfinalni skupini zasedla zadnje, šesto mesto, težave ji je povzročal tudi televizijski katamaran.

"Z današnjo tekmo sem težko zadovoljna. Preboj v finale A je bil verjetno previsok cilj, a sem vseeno želela odpeljati dobro tekmo, da bi šla v jutrišnjo z dobrimi občutki. Ker sem na 500 m zaostala, sem žal skozi celotno progo veslala v valu snemalnega katamarana. Do konca sem le odveslala, ni mi uspelo prikazati tega, kar sem želela. Jutri je nova priložnost in šla bom na polno," je dejala Kostanjšek.

Dvojec sedmi

Dvojec Isak Žvegelj in Jakob Brglez je v vročih temperaturah na EP v osrčju Lombardije v petek pristal na tretjem mestu v svoji skupini in zaradi majhnega števila čolnov uvrstil v finale B, saj polfinala v tej disciplini ni. Danes sta bila slovenska veslača v tem suvereno najhitrejša in osvojila skupno sedmo mesto.

"Tekma je bila zahtevna, želela sva popraviti včerajšnji vtis in to nama je v veliki meri uspelo. V srednjem delu proge sva bila odločnejša in končno sva prebudila prave tekmovalne občutke. Včeraj sva s tem imela nekaj težav, predvsem sam že kar nekaj časa nisem tekmoval. Da sva spet v polnem tekmovalnem ritmu, je dobra popotnica za svetovno prvenstvo," je njun nastop strnil Brglez.