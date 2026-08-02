Pfeifer za konec EP drugi v finalu B

V italijanskem Vareseju se bo danes končalo evropsko prvenstvo v veslanju. V finalu B sta za končno uvrstitev veslala slovenska skifista Filip Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek. Po nekajurnem čakanju zaradi vremenskih razmer je Pfeifer v finalu B zasedel drugo mesto in skupno osmo, Kostanjšek pa je bila četrta in skupno deseta.

Pfeifer je s četrtim mestom v svoji skupini v petek napredoval v polfinale, kjer je v soboto zasedel peto mesto. To je bilo dovolj za uvrstitev v finale B, kjer je danes za manj kot sekundo zaostal le za Norvežanom Jonasom Slettemarkom Juelom.

Še pred njegovim nastopom je bila na delu pariška olimpijka Kostanjšek. V finalu je bila četrta najhitrejša, pred njo so se zvrstile veslačice Danske, Romunije in Nemčije.

Slovenca sta morala na svoj današnji nastop tudi nekaj časa počakati, saj je v tekmovalni program poseglo vreme. Organizatorji so zato zaradi napovedanih hudih vremenskih razmer in neviht prilagodili program.

Že v soboto sta nastope končala dvojec Isak Žvegelj in Jakob Brglez, ki sta slavila v finalu B za končno sedmo mesto.