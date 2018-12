Zmeda za kupca? To so zapletena avtomobilska imena.

Povprečen kupec avtomobila, ki morda vsakodnevno ne spremlja dogajanja v avtomobilski industriji, temveč želi le kupiti avtomobil zase ali za družino, se lahko v določenih primerih ob prihodu v prodajni salon zmede. Poimenovanja nekaterih avtomobilskih različic so namreč precej zapletena in občasno tudi prav nič logična.

Audi bo oznako e-tron od zdaj uporabljal za električna vozila. Foto: Audi E-troni od hibridov do elektrike, sportback za petvratni in kupejevski SUV

Audi bo konec februarja v Slovenijo pripeljal novi električni crossover e-tron quattro. V Ingolstadtu so do zdaj oznako e-tron povezovali s hibridi, zdaj pa bo namenjena že povsem električnim avtomobilom. Prihodnje leto bo novost tudi kupejevska izvedba športnega terenca Q3. A njegova oznaka ne bo Q4, temveč Q3 sportback. Dodatek "sportback" je bil pri audiju A3 namenjen petvratni izvedbi, pri Q3 pa bo torej pomenil bolj športno izvedbo vozila.

Vsaj pri Audiju je še bolj zapleten sistem oznak znotraj posameznega modela, ki razkriva pogonski motor. Brez uporabe preglednice bodo kupci težko vedeli, pred kakšnim avtomobilom stojijo. Vsak model, na primer audi A4, dobi zraven še številko. In njen pomen?

Pomen oznak pri Audijevih avtomobilih:

Oznaka vozila Moč motorja: 25 do 80 kW 30 81-96 kW 35 110-120 kW 40 125-150 kW 45 169-185 kW 50 210-230 kW 55 245-275 kw 60 320-340 kW 70 nad 400 kW

Kia je z novo generacijo poenostavila ime ceeda in odstranila opuščaj (prej cee'd). Foto: Gašper Pirman

Tudi nekateri najbolj razširjeni avtomobili so imeli v preteklosti nenavadna ali pa vsaj nekoliko nerodna imena. Med najbolj znanimi je bila ford kuga, kar je v slovenščini pomenilo povezavo z nekdanjo smrtonosno boleznijo. Nissan je s prvo generacijo crossoverja qashqai (skupek večinoma turških, kurdskih in arabskih plemen) povzročal negotovost, kako se zapleteno zapisano ime sploh izgovori. Kia je svojo kombilimuzino poimenovala cee'd in letos s tretjo generacijo opustila znameniti opuščaj in avtomobil poimenovala le še ceed. Vsaj za Slovence je lahko nenavadno tudi ime nove škode scale. In še zanimiv primer Maseratija - legendarni quattroporte ima nadvse avtomobilsko romantično ime, ki pa v italijanščini ne pomeni ničesar drugega kot avtomobil s štirimi vrati.

Je električni športni terenec i-pace ali e-pace?

Relativno slabo so dva nova avtomobila poimenovali pri Jaguarju. Najprej so izdelali svoj prvi športni terenec e-pace, nato pa mu letos dodali še električno različico i-pace. Nekateri drugi proizvajalci svoje električne avtomobile označujejo s črko e, Jaguar torej z i. Obe pa se pri konkurenci uporabljata za električna vozila, črka i na primer pri BMW.

Jaguarjev i-pace je vroč električni crossover, a ga lahko poimensko hitro zamenjamo s klasičnim crossovejem e-paceom. Foto: Ford

Označevanje številnih različic Fordovih majhnih kombijev za povprečnega kupca zagotovo ni preprosto. Foto: Gregor Pavšič Bi znali kupiti pravi Fordov družinski kombi?

Dokaj vešč mora biti tudi kupec, ki bi rad dobil enega izmed Fordovih družinskih ali tovornih malih kombijev. Transit custom in tourneo custom sta le dva med njimi.

Ford ima namreč veliko različic majhnih kombijev z dostavniško ali družinsko nalogo, zato tudi njihovo poimenovanje ni najpreprostejše. V osnovi se delijo na transite (tovorni) in tournee (potniški). Najmanjši transit courier izhaja s platforme fieste, večji s prejšnje focusove osnove.

Transit je na voljo še v izvedbah connect furgon in connect furgon kombi. Ta ima še drugo vrsto sedežev in je registriran za pet oseb. Namenjen je prav obrtnikom, ki lahko v enem vozilu združijo potrebe za družinske in poslovne prevoze. Oba kombija imata tudi dve različni medosni razdalji.

Pri potniških je tourneo na voljo v izvedbah courier, connect in grand connect.