Čas je za ukrepanje: v juniju osem mrtvih

V prvem polletju letošnjega leta (do 26. 6. 2019) se je zgodilo kar 345 nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil (407 v enakem obdobju lani), v katerih je umrlo že 11 voznikov enoslednih motornih koles in dva potnika (v enakem obdobju lani šest umrlih).

Najbolj skrb vzbujajoč je podatek, da je samo v letošnjem juniju umrlo osem motoristov (šest voznikov in dva potnika). Glavni krivci za prometne nesreče s smrtnim izidom ostajajo motoristi (deset od 11 primerov), najpogostejša vzroka za prometne nesreče sta neprilagojena hitrost in nepravilno prehitevanje. Starost povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila v osmih od 11 primerov med 40. in 60. letom starosti.

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom motoristov beležimo v Posočju – tam so umrli štirje ljudje, prav vsi so bili tuji državljani.

1. julija se je začela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov, ki bo potekala pod okriljem Agencije za varnost prometa in v sodelovanju s policijo, ki bo v času akcije izvajala poostren nadzor. Cilj akcije, ki bo trajala do 14. julija, je opozoriti motoriste, naj v vročih poletnih dneh ne precenjujejo svojih voznih sposobnosti in izkušenj ter naj ne podcenjujejo voznih razmer, vse preostale udeležence v prometu pa na strpno in preudarno vožnjo ter na dodatno previdnost na cesti.

Foto: STA

Varnost in strpnost veljata za vse udeležence

Poleti ima vožnja po cestah svoje zakonitosti – zaradi gostejšega prometa sta potrebni večja pazljivost in še večje zavedanje, da na cesti nismo sami. To velja tako za voznike v avtomobilih kot za motoriste, ki se morajo zavedati, da spadajo med ranljivejše v prometu. Poleg tega Agencija za varnost prometa opozarja, da poletne visoke temperature vplivajo na zbranost oziroma na stopnjo utrujenosti pri vožnji, zato naj bodo motoristi med vožnjo še bolj pozorni na dogajanje na cesti.

Pri vožnji motorja mora biti motorist namreč pozoren vsak trenutek na več stvari sočasno, za vožnjo so potrebne tudi različne spretnosti. Vožnja motorja zahteva poleg poznavanja motorja in upoštevanja pravil še zelo dobro psihofizično pripravljenost.

Preden se odpravijo na pot, naj se motoristi prepričajo, da je motor tehnično brezhiben. Nujno je, da poskrbijo za svojo varnost z uporabo dobre zaščitne opreme, v katero spadajo: zaščitna čelada, kombinezon, ščitnik hrbtenice, škornji in rokavice.

Najbolje je, da je oprema v živahnih in opaznih barvah, da lahko motorista drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo. Motoristi naj imajo med vožnjo tudi vedno prižgane luči. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram na cesti in upoštevajo omejitev hitrosti. Poskrbijo naj za načrtovanje postankov na poti, saj daljše vožnje še zdaleč ni pametno odpeljati brez odmora, v poletni vročini pa tudi na ustrezno hidracijo. Ni odveč še opozorilo na pogoste poletne nevihte ali celo neurja s točo, ki cestne razmere iz idealnih pogojev za vožnjo lahko v hipu spremenijo.

Nasveti za motoriste: #Uporabljajte zaščitno opremo in čelado. #Bodite vidni, zato poskrbite, da boste imeli prižgane luči, uporabljajte svetla in odsevna oblačila. #Ne odpravljajte se na pot, če ste utrujeni ali pod stresom. #Pred odhodom na pot si naredite potovalni načrt – določite daljše postanke za sprostitev in počitek. #Vožnja motornega kolesa zahteva zelo visoko raven koncentracije, vožnja pa predstavlja tudi kar velik fizični napor, predvsem poleti, ko je zelo vroče in ko se podajamo na daljšo pot.

Foto: Klemen Korenjak

Večja pazljivost tudi med vozniki

Agencija opozarja voznike, naj bodo med vožnjo bolj pozorni in pazljivi pri spremljanju prometa. Motoristi so namreč zaradi ozke silhuete slabše vidni in se nam lahko v ogledalih hitro "izmuznejo". Že širina svinčnika v iztegnjeni roki lahko popolnoma zakrije motorista, oddaljenega 30 metrov.

Vozniki naj uporabljajo ogledala in smerokaze in naj se vedno prepričajo, da imajo prednost – nikakor naj ne izsiljujejo prednosti –, motoristi so lahko hitrejši, kot si mislimo. Tveganje v prometu nima svojega mesta – motoristu je treba dovoliti enakomernost v prometu.

Agencija znova opozarja, naj se motoristi in drugi udeleženci, še posebej v poletni vročini, ki vpliva na zbranost ter lahko upočasni naše reakcije in odzivnost, na ceste podajo strpno in previdno. Za varnost v prometu smo odgovorni vsi skupaj, za nesrečo z usodnimi posledicami pa je dovolj le trenutek nepazljivosti.