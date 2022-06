Tisti novi iz Volkswagna, analizirali smo ga: prtljažnik je glavni #foto

Volkswagen še pred nekaj leti ni imel niti enega športnega terenca ali križanca, zdaj pa je na tem področju pravi mojster. Prodajno zelo uspešnega T-crossa so nadgradili še z modelom taigo, ki je njegova nekoliko bolj dinamično, kupejevsko in predvsem zelo moderno oblikovana izvedba. Taigo zelo dobro izkoristi svoje centimetre in kljub obliki ter spuščajoči strehi zagotavlja veliko prostora, pa tudi udobne vožnje. Avtomobil, pri katerem je na testu še najbolj motila kombinacija 81-kilovatnega motorja in menjalnika DSG, je z opremo R Line stal 26 tisoč evrov. Povprečna poraba na testu je znašala povsem sprejemljivih 6,2 litra na sto kilometrov.

Palec gor: moderna in dinamična oblika, prostornost in praktičnost, udobna vožnja

Palec dol: kombinacija motorja in menjalnika DSG, glasen zagon motorja ob sistemu start-stop

15 centimetrov daljši od T-crossa – in to se pozna

Kdor danes vstopi v Volkswagnov prodajni salon, ga tam pričakajo trije dokaj podobni avtomobili. Pri tem ne štejemo tradicionalnega modela polo, ki se je v zadnjih letih znašel v prodajni nemilosti svojih bolj trendovskih bratov in bratrancev. To sta bila najprej (en razred večji) T-roc in T-cross, letos pa se jima je pridružil še taigo. To sicer ni povsem nov avtomobil, saj je to vozilo pod imenom nivus Volkswagen že pred leti razvil v Braziliji in ga nato dodal tudi na evropski trg.

V primerjavi s T-crossom je taigo 15 centimetrov daljši, kar je pomemben podatek in ta tudi v praksi dobi svojo veljavo. Bistvo taiga sta praktičnost in seveda oblika, ki je všečna in moderna. V tem dimenzijskem razredu avtomobilov praktično nima neposrednega tekmeca. Mali križanec s kupejevsko zasnovo in dokaj prešerno odmerjeno dolžino pa se prav zato zdi kot celovito zelo prepričljiv avtomobil.

Oprema R Line pri taigu z majhnimi dodatki ustvari še nekaj dodatne dinamike. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je globok in ima 455 litrov prostornine. Dno je mogoče nastaviti na dve različni višini. Foto: Gašper Pirman

Ergonomija je odlika tudi tega volkswagna. Foto: Gašper Pirman

Prostornost na zadnjih sedežih sicer ni nadpovprečna, saj je medosje podobno kot pri polu in T-crossu, je pa povsem zadovoljiva tudi za dovolj udobno potovanje štirih oseb na daljši razdalji. Najbolj prepričljiv je taigo v prtljažniku. Ta ima 455 litrov prostornine in je tako še precej večji kot v na primer golfu.

V notranjosti je značilni volkswagen. Hvalimo brezžični sistem Car Play (oziroma Android Auto), prav tako osnovno ergonomijo. Na drsnike za nastavljanje klimatske naprave se je treba privaditi in nič ne bi imeli proti klasičnim vrtljivim gumbom. Zato pa so ga postavili za nastavitev jakosti zvočnikov. Pred voznikom so delno prilagodljivi digitalni merilniki, dobra je tudi preglednost iz avtomobila. Dobra ergonomija je bila vedno odlika Volkswagna in taigo to tradicijo zagotovo nadaljuje.

Klimatsko napravo nastavljamo prek drsnika in ne prek vrtljivega gumba, kar bi bilo bolj praktično. Foto: Gašper Pirman

Testni avtomobil je poganjal litrski bencinski motor TSI z močjo 81 kilovatov (110 "konjev"). Motor sicer opravi svojo nalogo in povprečnemu kupcu bo najbrž tudi zadoščal. Toda predvsem ob želji po nekoliko bolj dinamičnih pospeških, na primer ob prehitevanjih, določene podhranjenosti ne more skriti. Vsaj v kombinaciji s samodejnim menjalnikom DSG prav gotovo ne bo navdušil nekoliko bolj dinamičnih voznikov. Morda bi bilo bolje z ročnim menjalnikom, saj smo tudi zdaj med ovinki prestave raje pretikali kar z obvolanskimi ročicami. Tudi na splošno delovanje samodejnega menjalnika ni najbolj uglajeno, saj pogosto "zamuja".

Cenovna razlika med obema menjalnikoma znaša skoraj dva tisoč evrov. Kdor bi želel močnejši motor, bo moral izbrati že 1,5-litrski motor TSI z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"), ki pa je povezan le še s samodejnim menjalnikom in zato je tudi temu primerno dražji. Med obema motorjema je tako slaba dva tisočaka razlike.

Spodobno opremljen za okrog 23 tisočakov

Izhodiščni taigo v Sloveniji ne stane niti 20 tisoč evrov, tak z opremo R Line pa vsaj okrog 22.800 evrov. Cena testnega je narasla na več kot 26 tisočakov. To sicer ni malo denarja (prav gotovo bi odmislili doplačilo debelih 500 evrov za navigacijsko napravo), toda taigo je s svojo prostornostjo prav gotovo lahko moderen in tudi zelo praktičen družinski avtomobil. Povsem spodobno opremljenega je mogoče dobiti (z motorjem 1.0 TSI) za okrog 23 tisočakov.

Še najbolj moteč dejavnik tega avtomobila je dokaj počasen in občasno slabše odziven samodejni menjalnik. Foto: Gašper Pirman

Vozniški prostor ne prinaša večjih sprememb in je v skladu s trenutnimi Volkswagnovimi smernicami. Foto: Gašper Pirman

Ker je medosna razdalja podobna kot pri T-crossu, sedeži pa prav tako niso vzdolžno pomični, prostora za noge ni nadpovprečno veliko - vseeno se zadaj lahko peljeta dve odrasli osebi. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman