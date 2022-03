Dva tisoč kilometrov s "poceni" dacio? Bil sem presenečen.

Z nizkocenovnim športnim terencem dacio duster sem prevozil dva tisoč kilometrov. Čeprav ta avtomobil nima v večini tistega, kar imajo drugi, pa tudi z ničimer ne moti. Ima pa recimo brezžični vmesnik Car Play, res pa tudi ne več tako nizko ceno, ki kljub primanjkljaju pogona na vsa štiri kolesa, a zato s samodejnim menjalnikom in nekaj več opreme, lahko stane 22 tisoč evrov. Pri dusterju je trenutno v ospredju prav dilema izbire med samodejnim menjalnikom ali štirikolesnim pogonom. In še to, 150 "konjskega" motorja Dacia do zdaj še ni imela.

Pred 12 leti smo na avtomobilskem salonu v Ženevi lahko prvič v živo videli dusterja. Dacia ga je predstavila kot poceni in robustno terensko vozilo, namenjeno kupcem z jasnimi potrebami in racionalnim pristopom pri nakupu avtomobila. Čeprav je duster leta 2017 dočakal drugo generacijo, se njegovo bistvo ni spremenilo. Res, da je v notranjosti postal veliko bolj ergonomičen, da so izboljšali položaj sedenja, pa tudi udobje, kakovost materialov in gumbov, toda to je še vedno dobrih 4,3 metra dolg avtomobil z začetne Renaultove platforme B0.

Palec gor: robustnost, vrednost za ceno, brezžični Car Play, večfunkcijska kamera, zmogljivost motorja

Palec dol: prtljažnik brez dvojnega dna, omejena ponudba motor-menjalnik-pogon

Foto: Gregor Pavšič

Osnovni pristop je torej ostal enak. Dacia pametno uporablja že amortizirane sisteme iz dražjih Renaultovih avtomobilov in jih nudi v svojih avtomobilih, med temi pa duster ostaja eden najbolj prepoznavnih modelov. Še vedno je zelo robusten in to velja tudi takrat, ko kupec ne izbere štirikolesnega pogona.

Določene kompromise je treba tudi sprejeti. Materiali v notranjosti so pač zgolj solidni, prostora zadaj je prav tako za silo dovolj, prtljažnik zadaj nima dvojnega dna in tudi ne morebitne odprtine za smuči v zadnjih sedežih. Precej malo je tudi varnostno-asistenčnih sistemov. Duster torej nima marsičesa, kar konkurenca nudi.

Zasnova je sicer že stara, a duster na njej ostaja zvest svojemu začetnemu konceptu. Foto: Gregor Pavšič

Dokaj preprosta notranjost, a tudi zaslon z brezžičnim vmesnikom Car Play. Foto: Gregor Pavšič

Brezžični Car Play? Presenečenje v dusterju.

Je pa zato testni duster nudil brezžično povezavo z vmesnikom Car Play (za telefone Apple). Brezžične povezave so za zdaj redke tudi pri precej višje kotiranih znamkah, kot je Dacia, in to je bilo prijetno presenečenje. Tudi uporaba več različnih kamer za nadzor okoli vozila je zelo zgledna in dobro deluje.

Na voljo je bil tudi tempomat (običajen in ne radarski). Med asistenčnimi sistemi sem morda pogrešal le sistem proti zadnjemu prečnemu naletu (crosstraffic allert), česa drugega pa dejansko niti ne.

Z najmočnejšim bencinskim motorjem je vožnja precej tiha …

Dva tisoč testnih kilometrov je presenetljivo zlahka minilo. Tudi mnogo dražji avtomobili imajo pogosto kaj takega, kar lahko voznika ves čas moti. Pri dusterju me je presenetilo ravno to, da kljub pomanjkanju mnogih dodatkov iz dražjih vozil, ni z ničimer motil. Prvi občutek sicer hitro pokaže, da je to dokaj robusten avtomobil. Toda z nekaj kilometri se voznik vsega hitro navadi. V kombinaciji z novim bencinskim motorjem (sicer je to že znan motor tudi iz vozil Renaulta, razvili pa so ga pri Mercedesu) je tudi na avtocesti presenetljivo tih. Nekaj več hrupa je v notranjost le takrat, ko je zunaj močnejši veter.

Večina kupcev proti dusterju pogleda zaradi štirikolesnega pogona, ki pa ga testni avtomobil ni imel. Foto: Gregor Pavšič

Samodejni menjalnik EDC deluje dobro in naredi vožnjo z dusterjem manj robustno, ni pa ga mogoče dobiti skupaj s štirikolesnim pogonom. Foto: Gregor Pavšič

Bencinski 110-kilovatni motor TCe 150 je vrh v dusterjevi ponudbi. Foto: Gregor Pavšič

Dejansko glavni kompromis dusterja je danes izbira ustreznega pogona in menjalnika. Kdor želi štirikolesni pogon, mora izbrati dizelski motor in ročni menjalnik. Štirikolesni pogon torej ni na voljo z dvosklopčnim samodejnim menjalnikom EDC, ki iz vidika takega avtomobila dejansko deluje dobro in precej popravi morebitno robatost dusterja.

Testni avtomobil je tako poganjal 110-kilovatni bencinski motor TCe 150. To je najmočnejši motor za dusterja, ki prepriča z dobro odzivnostjo in dovolj tihim delovanjem. V primerjavi z dizelskim 1,5-litrskim motorjem dCi (84 kilovatov oziroma 115 "konjev") je 300 evrov dražji.

Enostavno upravljanje s tempomatom in omejilnikom hitrosti na volanu. Foto: Gregor Pavšič

Teh 300 evrov pomeni razliko pri odločitvi kupca, ali si želi dusterja s samodejnim menjalnikom (bencinski motor) ali štirikolesnim pogonom (dizelski motor). Po izkušnjah trgovcev dajo kupci prej prednost štirikolesnemu pogonu kot samodejnemu menjalniku.

Nekoč je imel duster tudi možnost štirikolesnega pogona z 1,6-litrskim bencinskim motorjem, ki pa so ga zaradi previsokih izpustov umaknili iz ponudbe. Tako je danes alternativa še litrski motor TCe s pogonom na avtoplin. Ta ima tudi ročni menjalnik in pogon na sprednji kolesi, cenovno pa je zanimiv zaradi prihranka 3.200 evrov. Pri najnižji opremi je za vstopni model na voljo še 67-kilovatni (90 "konjev") bencinski motor TCe.

Še vedno obstajajo tudi mnogo cenejši dusterji

Nekoč smo vozili dusterje s ceno pod 20 tisočaki, in tako kot vsi avtomobili, se je do danes podražil tudi ta avtomobil. Z najcenejšim paketom opreme je najcenejši duster resda na voljo za manj kot 15 tisočakov, medtem ko je štirikolesno gnani duster na meji 20 tisočakov.

Nekoliko višje pa kotirata opremi Prestige in Extreme, ki tudi prinašata več elektronske podpore, udobja in multimedijskih pripomočkov. Testni avtomobil je s paketom Prestige in nekaj dodatne opreme (keyless kartica, dodatni USB-priključki zadaj, kamera multiview, kovinska barva …) stal 22.840 evrov.

Najbolj očiten tekmec je suzuki vitara. Cene so dejansko podobne. Za tisočaka manj bi dobili vitaro s šibkejšim 1,4-litrskim motorjem (95 kW), ročnim menjalnikom, štirikolesnim pogonom in drugim najnižjim paketom opreme. Dizelskih motorjev tam v ponudbi ni več.

Prtljažnik je solidno velik, nima pa dvojnega dna. Foto: Gregor Pavšič

Zadaj je imel duster dva priključka USB, tudi prostora pa je dokaj dovolj za udobno vožnjo. Foto: Gregor Pavšič