Zastoji na gorenjski avtocesti, na mejnih prehodih čakalna doba pol ure

Prometno-informacijski center poroča o gneči in zastojih na gorenjski avtocesti, hkrati pa pozivajo voznike, da zaradi možnosti močnejših neviht z nalivi, sunki vetra in točo, prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. Ob enem opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in predorih prepovedano.