Več prometnih nesreč povzročilo kaos na slovenskih avtocestah

V kratkem času so se na slovenskih avtocestah zgodile kar tri prometne nesreče, zaradi katerih je oviran promet na primorski, štajerski in gorenjski avtocesti. Najdaljši zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, kjer se potovalni čas podaljša za skoraj eno uro.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili okrog 15.10 obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje v smeri Kranja. V nesreči sta bili udeleženi osebno vozilo in kombi, do nje pa je prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Poškodovan ni bil nihče. Nastal je zastoj med Ljubljano in Vodicami proti Kranju, zaradi katerega občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid.

Okrog 15.15 pa so policiste obvestili o prometni nesreči na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Po prvih informacijah PU Ljubljana sta bila v nesreči udeležena reševalno vozilo tujih registrskih oznak in osebno vozilo, poškodovan je en človek. Med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani je zato nastal daljši zastoj, po podatkih prometnoinformacijskega centra se potovalni čas podaljša skoraj za eno uro.

O tretji nesreči so policiste obvestili okoli 16.30, zgodila pa se je štajerski avtocesti od Lukovice pred predorom Podmilj v smeri Celja. V nesreči sta trčili osebno in manjše tovorno vozilo, poškodovanih ni. Zaradi nesreče med Blagovico in Podmiljem proti Celju promet poteka samo po voznem pasu.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je promet oviran promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru na odstavnem pasu ter na regionalni cesti Logatec-Vrhnika-Brezovica.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.