Razmere na slovenskih cestah: gneča, zastoji in čakalne dobe na mejnih prehodih

Na slovenskih avtocestah se ob povečanem počitniškem prometu pojavljajo zastoji in gneča. Zgoščen promet je na gorenjski, štajerski in dolenjski avtocesti. Čakalne dobe za osebna vozila so tudi na mejnih prehodih tako za vstop kot izstop iz Slovenije.