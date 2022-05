So se redni zastoji že vrnili? Ti podatki to potrjujejo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemija covid-19 je v preteklih dveh letih precej spremenila potovalne navade ljudi. Avtoceste so bile zaradi večjega obsega dela od doma in omejitvenih ukrepov precej manj obremenjene, z njihovo sprostitvijo in ugodnejšo epidemiološko sliko pa se je promet vrnil. Na slovenskih avtocestah je po Darsovih podatkih promet že približno enak kot leta 2019.

Tovorni promet presega tistega iz leta 2019

"Promet na naših avtocestah je približno enak, kot je bil leta 2019. Pri tem je delež tovornega prometa nekoliko višji, kar pomeni slabšo pretočnost," so pojasnili pri Darsu.

Tipično so prometno najbolj obremenjeni petki po 15. uri, ko je upočasnjen promet ali zastoj na severni in zahodni obvoznici, najhuje pa je na južni obvoznici proti Dolenjski. Tipični so tudi zastoji ob petkih popoldne v smeri Primorske in v obratni smeri ob nedeljah popoldne ali zvečer.

"Prav tako se že redno pojavljajo zastoji v jutranji konici na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljane in na ljubljanski obvoznici, na preostalih treh vpadnicah pa le občasno," so še zapisali na Darsu.

Ob tem so spomnili, da bodo v Avstriji, Nemčiji in nekaterih drugih državah 26. maja zaznamovali prvega od treh katoliških praznikov, ki sledijo v tednih po veliki noči, kar močno vpliva na promet v Sloveniji. Na Darsu tako zadnji četrtek v mesecu ob jutranji konici pričakujejo dodaten promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Zastoje pričakujejo predvsem na štajerskem, gorenjskem in primorskem avtocestnem kraku ter na zahodni ljubljanski obvoznici.

Zadnjo nedeljo v mesecu pričakujejo zgoščen promet v obratni smeri, torej iz Hrvaške proti Avstriji, ob čemer opozarjajo na zastoje pred Karavankami in Šentiljem.

V začetku šestega meseca, natančneje 3. junija, bo po pričakovanjih promet ponovno zgoščen v smeri iz Avstrije proti Hrvaški, ob tem pa bo še bolj kot sicer obremenjena južna ljubljanska obvoznica (od Vrhnike prek južne obvoznice proti Dolenjski) in tudi preostali deli obroča (predvsem v popoldanski konici). Tri dni pozneje bo promet ponovno zgoščen v smeri Avstrije.

Prav tako 16. junija pričakujejo povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in tri dni pozneje v obratni smeri. Gnečo napovedujejo tudi za 24. junij popoldne in 25. junij dopoldne v smeri Primorske.

Zastoji bodo tudi zaradi obnovitvenih del

Več gneče je pričakovati tudi na odsekih, kjer Dars v letošnji gradbeni sezoni načrtuje obsežne obnove. Njihova izvedba je sicer odvisna tudi od uspešnosti postopkov javnega naročanja oddaje obnovitvenih del, so pojasnili. Dela se bodo tako lahko nadaljevala še v letu 2023.

Med projekti so izpostavili dokončanje rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na severno ljubljansko obvoznico. Dela naj bi bila končana do konca novembra. Obnoviti nameravajo še preostali odsek na severni ljubljanski obvoznici Zadobrova-Šmartinska-Tomačevo.

Prav tako nameravajo obnoviti vozišče dolenjske avtoceste na odseku Ivančna Gorica-Bič, vozno površino na odseku hitre ceste Škofije-Sermin, vozišče na odseku vipavske hitre ceste Vogrsko-Šempeter-Vrtojba, sanirali bodo viadukte Podmežakla na odseku gorenjske avtoceste mimo Jesenic in preplastili vozišče na odseku gorenjske avtoceste Lipce-Lesce-Brezje.

Na odseku štajerske avtoceste Slovenske Konjice-Dramlje bodo začeli rekonstrukcijo vozišča in objektov ter nadgradili predore. Ta dela bodo trajala vsaj dve gradbeni sezoni. Prav tako bodo dokončali obnovo vozišča na odseku pomurske avtoceste Sv. Jurij ob Ščavnici-Vučja vas.

Spomnili so tudi, da je na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Šiška in Ljubljana Podutik v teku obnova nadvoza na Podutiški cesti, zato je promet v vsako smer vožnje urejen po dveh zoženih pasovih. Naročnik del je ljubljanska občina, obnovo pa sofinancira Dars.