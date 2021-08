Odstranili posledice nesreče, daljši zastoji proti Gorenjski #foto

Na slovenskih cestah so daljši zastoji na štajerski in gorenjski avtocesti. Slika: Karavanke-Ljubljana

Zaradi nesreče je bil na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Nastal je zastoj, občasno so zapirali predora Golo rebro in Pletovarje proti Ljubljani, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. O daljših zastojih poročajo z gorenjske in štajerske avtoceste.