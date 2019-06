V nesreči na štajerki poškodovanih več ljudi, počilo tudi v središču prestolnice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 8.30 se je na štajerski avtocesti pred izvozom za Domžale v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo več ljudi. Nastal je daljši zastoj, kolona vozil je dolga 4,5 kilometra. Nesreča se je zgodila tudi v središču prestolnice, udeležena sta bila voznik reševalnega motornega kolesa in voznik osebnega vozila.

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, ki je trenutno dolg 4,5 kilometra. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste na priključku Lukovica.

"Voznike opozarjamo na strpnost, upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste ter uporabo obvoza po vzporedni glavni cesti," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Nesreča v središču prestolnice, zaprto križišče Slovenske in Dunajske ceste

Ljubljanski policisti so bili okoli 8.30 obveščeni tudi o nesreči na križišču Slovenske in Dunajske ceste v Ljubljani, v kateri sta bila po prvih podatkih udeležena voznik reševalnega motornega kolesa in voznik osebnega vozila.

Promet je na omenjenem odseku zaprt. Več informacij bodo policisti posredovali, ko bo znanih več podatkov o okoliščinah prometne nesreče.