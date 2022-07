Na meji s Hrvaško tudi do dve uri čakanja

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes podaljšane čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje, do dve uri, čakajo na prehodih Dragonja, Sečovlje in Vinica, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na prehodu Gruškovje je treba za izstop čakati do ene ure in za vstop do 30 minut. Na koncu podravske avtoceste pred tem mejnim prehodom je zastoj trenutno dolg 1,1 kilometra.

Na prehodu Starod osebna vozila za vstop v državo čakajo do ene ure in za izstop do 30 minut, na prehodu Jelšane po 30 minut za vstop in izstop, na prehodih Sočerga in Obrežje pa za vstop po 30 minut.

Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Jelšane-mejni prehod Jelšane.