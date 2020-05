V ponedeljek bo Dars začel popolno sanacijo predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici, ki velja za letos največji vzdrževalni poseg na avtocestnem križu. Kaj vse bodo v tem predoru postorili, kako bo to vplivalo na promet in zakaj je sanacija, ki bo stala 10,4 milijona evrov, sploh potrebna.

Promet skozi predor Golovec je stekel v letu 1999. Foto: DARS Po lanskem zapletu, ko so morali zaradi ponovitve javnega razpisa za eno leto prestaviti ves postopek, pri Darsu zdaj odštevajo zadnje dneve. V ponedeljek bodo začeli delati stroji v predoru Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Dela izvaja družba Kolektor CPG, vrednost del z vključenim DDV pa znaša 10,4 milijona evrov. Sanacijo zahodne cevi morajo končati letos poleti, vzhodno cev pa do konca poletja 2021.

"Popolna zapora zahodne cevi predora zaradi izvedbe gradbenih del za sanacijo predora, ki se bodo izvajala 24 ur na dan, vsi dni v tednu, bo predvidoma od sredine junija do sredine avgusta letos. V poletnih mesecih je namreč na ljubljanskem obroču manjša obremenitev s prometom, saj je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij kot v preostalih mesecih. Pripravljalna dela, ki ne zahtevajo popolne zapore tripasovnega predora, pa se bodo začela že v drugi polovici maja letos," pojasnjujejo na Darsu.

Predvidena dela v letu 2020 (zahodna predorska cev):



18. maj–11. junij: dela na križnih prehodih med smernima voziščema avtoceste (dela se bodo nadaljevala ob prometu, ki bo še vedno urejen po obeh polovicah tripasovne avtoceste, vendar le po dveh prometnih pasovih v vsako smer vožnje);



12. junij–16. avgust: dela v zahodni cevi predora, ki bo v času del zaprta za ves promet (vključeni sta tudi postavitev in odstranitev zapore);



17. avgust: sprostitev prometa skozi obnovljeno predorsko cev



september in oktober: dela v pokritem vkopu Strmec v nočnem času in ob prometu, ob zapori praviloma enega pasu



Sanacijo in nadgradnjo druge, vzhodne cevi bodo izvedli prihodnje leto.

Videopredstavitev sanacije v predoru

Potek prometa v obdobju del, zastoji bodo najbrž neizogibni

Na povprečen delovni dan se je lani med 6.30 in 8.30 skozi predor Golovec v smeri Bizovika peljalo 7.230 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 6.350. V popoldanski konici pa se je v letu 2019 med 14.45 in 16.45 skozi predor Golovec v obratni smeri, proti Malencam, peljalo 7.762 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 7.123, kažejo podatki Darsa.

Tam so izdelali mikroskopsko modeliranje, s katerim so simulirali promet pri različnih tipih zapor v območju razcepa Malence. Izvedli so tudi tako imenovano mezoskopsko simulacijo, s katero so obravnavali promet v času zapore na širšem območju ljubljanskega obroča in vpadnih cest.

Na podlagi navedenih simulacij se je kot najustreznejši izkazal tip zapore 2 + 1 (z menjavanjem: zjutraj dva pasova v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, popoldne pa obratno).

"Vendar pa je mogoče pričakovati tudi zastoje, še posebej v prometnih konicah in v smeri, kjer bo promet potekal samo po enem pasu. Voznike prosimo za strpnost in previdnost za volanom ter jim svetujemo, da se pravočasno pozanimajo o stanju na cestah," sporočajo z Darsa.

Foto: DARS

Prepoved za težke tovornjake, ki se selijo na severno obvoznico

Med zaporo zahodne cevi bo promet po sosednji cevi dovoljen samo za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase. Preostala bodo morala uporabiti druge dele obroča, kar torej velja tudi za težke tovornjake v tranzitu.

Za zagotavljanje večje pretočnosti prometa skozi predor v obdobju zapore bodo pred začetkom glavnih gradbenih del izvedli preureditev križnega prehoda z ene polovice avtoceste na drugo na južni strani predora. Trenutno stanje zaradi velike višinske razlike med levo in desno polovico avtoceste dopušča varen prehod le pri manjših hitrostih. Z novo rešitvijo bo hitrost vožnje čez križni prehod lahko dosegala 60 km/h, kolikor bo tudi predpisana omejitev hitrosti skozi vse območje spremenjene prometne ureditve zaradi del.

Ključna težava je hribinska voda, ki prodira skozi talni obok predora, zaradi česar se pojavljata nasičenost z vodo med sloji voziščne konstrukcije ter zamakanje vozišča na stikih in dilatacijah. Posledice zastajanja vode so poškodbe vozišča in zmanjšanje prometne varnosti. Voda v voziščni konstrukciji zaradi kapilarnega dviga močno navlažuje tudi notranjo betonsko oblogo predora, kar povzroča odstopanje stenskega opleska. Dodatno poslabšuje stanje še prisotnost soli s cestišča, ki povečuje tveganje za nastanek korozije armature v betonu predora.



Problematika prodiranja hribinske vode skozi talni obok se bo reševala z izvedbo drenažnega sloja pod voziščno konstrukcijo, ki ima v kombinaciji z zbirnimi drenažnimi cevmi funkcijo zbiranja talne vode pod voziščno konstrukcijo in njeno odvajanje iz predora. Za izvedbo drenažnega sloja se bo v celoti odstranila obstoječa voziščna konstrukcija. Poseglo se bo tudi v polnilni beton, saj je treba za zagotovitev odtekanja vode v zbirne drenažne cevi izvesti prečni nagib polnilnega betona in poglobitev za vgradnjo zbirnih drenažnih cevi. Z izvedeno sanacijo bo obstoječe betonsko vozišče, ki je bilo na nekaterih odsekih v preteklih letih že urgentno sanirano, nadomeščeno z asfaltnim voziščem.