Dal si je duška: Na avtocesti ujeli nenavadnega gosta #video

Avtoceste so se v zadnjem tednu močno izpraznile. Kot smo poročali včeraj, je v Sloveniji povprečno število vseh vozil že pred sprejemom omejitev pri prehodih med občinami upadlo za okrog dve tretjini. Prazne avtoceste imajo tudi v Avstriji, kjer pa so vzdrževalci na njej ujeli zanimivega gosta.

Na odseku avtoceste A1 med Thalgaujem in Mondseejem pri Salzburgu so tako opazili zajca, ki je pritekel na cestišče in s tekom nadaljeval po sredini obeh prometnih pasov. Pri družbi Asfinag, ki skrbi za avstrijske avtoceste, so v šali poimenovali celo "velikonočni zajček".