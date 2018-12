Zunanji airbagi: Lahko ta novost zaživi?

Zunanja zračna blazina, ki se sproži milisekundah in ustvari dodatno zmečkljivo območje, je trenutno še v prototipni fazi, a zaradi naraščajočega števila kamer in senzorjev v avtomobilih bi lahko v bližnji prihodnosti serijske primerke že videli vgrajene v avtomobilih.

Zmanjša število poškodb za 40 odstotkov

Za razvoj zunanjih zračnih blazin že nekaj skrbijo pri enem od največjih dobaviteljev avtomobilskih delov ZF. S pomočjo senzorjev in kamer se zračna blazina, vgrajena pod pragovi, sproži v nekaj milisekundah in za 40 odstotkov zmanjša poškodbe potnikov v avtomobilu. Ker zračna blazina ustvari dodatno zmečkljivo območje pri trku in absorbira večji del sil, s tem zaščiti potnike v avtomobilu.

Trenutno še v konceptni fazi

Pri ZF razvijajo zunanje zračne blazine že kar nekaj let in optimistično zrejo v prihodnost. Zaradi vse večjega števila senzorjev in stikal v avtomobilih je vgradnja zunanje zračne blazine bistveno bolj smiselna, saj za pravilno in pravočasno proženje potrebuje podatke iz vseh mogočih sistemov. Toda kljub temu je tehnologija še v prototipni fazi.

Sicer pa zunanje zračne blazine niso nič novega. Volvo je za model V40 leta 2012 že pripravil zračno blazino, ki se sproži na pokrovu motorja in pri trku zaščiti glavo pešca. Res pa je, da je zračna blazina proizvajalca ZF prva, ki je namenjena absorpciji sil, ki nastanejo pri trku z avtomobilom.

Prvi navdušujoči rezultati, a tudi prve ovire na poti do serijskega izdelka



Če je bila pred nekaj leti pot od laboratorija do izvedbe še znanstvena fantastika, pa je razvoj tako napredoval, da imajo zunanji dejavniki manjši vpliv na delovanje sistema. Še vedno pa se sprašujemo, kakšen vpliv na delovanje imajo blato, dež, sneg, cestna sol in posledično korozija, ki lahko hitro onesposobi sistem ali ga celo aktivira, ko za to ni vzroka.