Zapomnite si ime: to bo novi SUV za Evropo

Hyundai ima z modeli kona, tucson in santa fe sicer že dobro zapolnjeno ponudbo križancev in športnih terencev, prihodnje leto jim bo dodal še enega. To bo model z imenom bayon.

Korejski avtomobilski proizvajalec je za zdaj glede novega avtomobila še skrivnosten. Objavili so uradno ime in napovedno fotografijo. To bo športni terenec kompaktnega B segmenta in bo predstavljal vstopno točko v Hyundaijevo ponudbo športnih terencev. Predstavljamo si ga lahko kot malega tucsona, očitno pa bo imel več terenskih lastnosti kot urbani križanec kona.

Avtomobil bodo v Evropi razkrili v prvi polovico prihodnjega leta.

Ime so določili po mestu Bayonne v jugozahodni Franciji. Ker bo bayon v prvi vrsti namenjen evropskim kupcem, se imenuje tudi po evropskem mestu. In francosko mesto naj bi s svojo lego in okoliškimi cestami dobro ponazarjalo vse tisto okolje, za kakršnega bo novi športni terenec tudi namenjen.