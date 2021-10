Žalost v Rimu: včeraj zvečer slovo italijanskega ponosa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer je zdaj že nekdanji italijanski letalski prevoznik Alitalia opravil svoj zadnji polet. Italijani so na njenem pogorišču zasnovali novega prevoznika z imenom Italia Trasporto Aereo, ki pa bo posloval v mnogo manjšem obsegu.

Včeraj zvečer je letalo Alitalie vzletelo iz Cagliaria na Sardiniji in pristalo na rimskem letališču Fiumicino. To je bilo zadnje dejanje nekdanjega italijanskega letalskega ponosa, družbe Alitalia, ki je delovala vse od leta 1946.

Že več let se je Alitalia borila za preživetje. Italijanska država ji je samo v zadnjih treh letih namenila za preživetje osem milijard evrov. Zadnji udarec je bila epidemija covid-19, ki je zdesetkala letalski promet.

Naslednik s pol manj letali in le tretjino zaposlenih

Na pogorišču Alitalie so ustanovili podjetje Italia Trasporto Aereo (ITA). Imelo bo 52 letal in 2.80o zaposlenih. Alitalia je imela 110 letal in okrog 10 tisoč zaposlenih. Italijanska vlada bo v novega prevoznika v treh letih vložila 1,35 milijarde evrov.

Nov prevoznik bi lahko odkupil blagovno znamko Alitalia in ohranil tudi prepoznavni zunanji videz letal v barvah italijanske trobojnice.

Prizori iz Fiumucina, kjer je še zadnjič pristalo letalo Alitalie:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters