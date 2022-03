Za zdaj slovo kultne oznake kot smo jo najbolje poznali

Subaru je v začetku devetdesetih z velikimi vlaganji v reli uspel povečati prepoznavnost in ugled svoje znamke. Japonci so leta 1992 predstavili prvo imprezo in takrat zanjo tudi uvedli oznako WRX. Ta je pomenila “World Rally eXperimental” in je vsebovala tehnologijo, ki so jo z dirkači ko bili Colin McRae, Carlos Sainz, Markku Alen in Ari Vatanen razvijali na najtežjih relijih na svetu.

Subaru WRX iz prejšnje generacije za zdaj ostaja zadnji z oznako STI. Foto: Subaru

Že v tej prvi generaciji se je leta 1994 rodila tudi prva impreza WRX STI (Subaru Tecnica International), ki je imela izboljšane številne komponente. Prva impreza WRX STI je imela štirikolesni pogon in moč 184 kilovatov (250 “konjev”). Z naraščajočimi uspehi v reliju in osvojenimi naslovi svetovnega prvaka med vozniki (Richard Burns in Petter Solberg) in proizvajalci, se je Subaru pred 20 leti razvil v pravo avtomobilsko ikono. Impreza z oznako STI pa je bila vrh te ponudbe.

Novi WRX brez različice STI

Zdaj je uradno znano, da v novi generaciji subaruja WRX (klasična impreza je danes le še kombilimuzina) ta ne bo dobil oznake STI. Pri Subaruju so zapisali, da za različico STI preučujejo nove možnosti, vključno z elektrifikacijo. Pri tem so bili jasni, da zdajšnji WRX s klasičnim bencinskim motorjem ne bo na voljo kot STI.

Dodatnih podrobnosti pri Subaruju za zdaj še ne razkrivajo. Nedavno so na osnovi skupne platforme s Toyoto že predstavili svoj prvi električni avtomobil, to bo športni terenec solterra.