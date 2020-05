Z anonimko nad GoOpti: težki očitki, direktor odgovarja

Družba GoOpti je v devetih letih poslovanja postala glavni ponudnik prevozov na letališča v Sloveniji, širili pa so se tudi na nekatere druge trge. Na svoji spletni strani predstavljajo statistiko poslovanja, ki govori o 1,7 milijona prepeljanih potnikih, 810 vozilih v floti, 98 partnerskih prevoznih podjetjih, več kot 32 tisoč potnikih vsak mesec in 94 odstotkih zadovoljnih strank.

Manj zadovoljni pa so očitno zaposleni v podjetju, kar kaže pismo domnevno skupine njihovih zaposlenih. Pismo je anonimno, v njem pa poudarjajo predvsem slabo poslovanje in zelo slab trenuten položaj v podjetju. To se je po njihovih navedbah dogajalo že pred začetkom epidemije novega koronavirusa, ki je praktično onemogočila potovanja in s tem tudi poslovanja podjetjem, kot je GoOpti. Srž anonimnega pisma je sicer usmerjena predvsem proti izvršnemu direktorju Marku Gučku, ki je svoje mesto zasedel ob reorganizaciji leta 2017.

Kaj pravijo očitki anonimnega pisma?

"Kljub nenehni rasti v vseh segmentih in na videz dobremu poslovanju je družba ves ta čas ustvarjala relativno velik minus in v juniju 2019 smo izvedeli, da smo insolventni. Takrat je odstopila glavna računovodkinja, insolventnost pa se je prikrilo s črpanjem predplačil (takrat že v višini 400.000 evrov, kar predstavlja okrog 20 odstotkov letnega proračuna podjetja in skoraj polovico predplačil). Že jeseni 2019 predplačila niso bila dovolj, družba je morala pridobiti 200.000 evrov bančnega posojila, da bi preživela zimo. Ves ta čas se v podjetju ni naredilo nič, da bi se izgubo vsaj zmanjšalo, če ne že saniralo," so zapisali v pismu.

In nadaljevali: "Že v začetku marca so se začela odpuščanja, direktor vsak mesec odpusti najvišje mogoče število zaposlenih, kolikor jih lahko brez načrta prestrukturiranja. Odpuščeni do danes niso prejeli na svoj račun nobenih izplačil od februarja naprej. Do danes sta bili odpuščeni dve tretjini zaposlenih, po direktorjevih besedah jih bo ostalo okoli 10 od več kot 50."

Marko Guček vodi podjetje GoOpti od leta 2017. Foto: Ana Kovač

Direktor: Pismo je napisala skupina manjšega dela odpuščenih

"Navedeno pismo nekaterih zaposlenih in bivših zaposlenih predstavlja pisanje manjšega števila tistih, ki so bili iz družbe odpuščeni zaradi trenutnih ekonomskih razmer. Vodstvo družbe povsem razume, da je izguba službe stresna situacija za vsakega posameznika, vendar pa so odzivi na takšen izziv pri posameznikih zelo različni. Vsi zaposleni v družbi kakor tudi velika večina oseb, ki so bile zaradi izbruha pandemije odpuščene, še vedno verjamejo v uspeh ter nadaljnji razvoj družbe, ki je tudi pri potnikih prepoznana kot zanesljiv partner ter kakovostna izbira za prevoz," se je na pismo odzval direktor Marko Guček.

Po njegovih besedah je družba stornirala skupinske prevoze do konca leta, ker preprosto ni dovolj povpraševanja in dokler ga ne bo, ne bo mogoče izvajati takega tipa prevozov po takih cenah. Ob stornaciji prevozov je družba izdala promocijske kode, ki so veljavne do konca leta 2022. "Takojšnje vračilo denarja vsem strankam bi res pomenilo naš stečaj," priznava Guček.

Družba je imela konec februarja zaposlenih 45 ljudi. Marca, aprila in maja so jih po direktorjevih besedah odpustili 13. Dve osebi sta odšli sporazumno, dvema pa niso podaljšali pogodbe za določen čas.

Lani najuspešnejše leto, za letos so načrtovali 20 milijonov evrov prihodkov

Družba GoOpti je leta 2017 z reorganizacijo izvedla franšizni sistem poslovanja. Guček zavrača piramidni sistem delovanja, kar je bil tudi del očitkov v anonimnem pismu. Po njegovem mnenju je franšizni sistem deloval dobro in leta 2019 je bilo za GoOpti najuspešnejše leto.

"Jeseni 2019 se je zaradi velikega zanimanja za nove franšize družba odločila, da se okrepi ekipa za širitev. Do februarja 2020 smo imeli podpisanih osem novih franšiz, dve bi podpisali v marcu in še tri do poletja. Skupaj torej 13 novih franšiz poleg 16 obstoječih, kar pomeni skoraj podvojitev. Posledično je družba pozimi vlagala v krepitev podporne ekipe, saj je bila vzporedno tudi načrtovana rast obstoječih franšiz. Leto 2020 je družba načrtovala skoraj 15 milijonov evrov prihodkov, kar bi nam omogočalo, da bi začeli poslovati pozitivno," pravi Guček.

Epidemija koronavirusa je ustavila mednarodni letalski promet in s tem tudi ohromila turizem. Foto: Reuters

Zakaj sodelovanje z irskim vlagateljem in s podjetjem iz Omana?

Do druge polovice februarja je res vse kazalo, da gredo po načrtu oziroma nad pričakovanji. Nato je promet upadel že konec februarja zaradi razmer v Italiji, nato pa za 85 odstotkov v marcu in 99,5 odstotka v aprilu, kar še vedno traja. Hitro je bilo jasno, da potrebuje podjetje nova sredstva. Obstoječi vlagatelji so se zaradi nejasnega položaja raje odločili za prodajo z izgubo, ne za dodatne naložbe.

"Ko je bilo jasno, da družba nima več likvidnih sredstev, saj jih je porabila za plačila prispevkov za mesec februar za zaposlene, za del plačila neto plač zaposlenim in za plačilo februarskih računov prevoznikom, je bila družba, preden je država oznanila kakršnokoli pomoč, primorana dobiti nekoga, ki bo za neznano dolgo zalagal denar," nadaljuje direktor.

"Po nekaj mesecih iskanja kupca je družba prejela ponudbo irskega državljana, ki je dolgo časa živel v Sloveniji in ima res podjetje v solastništvu v Omanu. Njegov interes je tudi razvijati prevoz blaga, vendar nikakor ne bi prenehal izvajati dobre dejavnosti občasnih prevozov na letališča. Ko je družba dobila ponudbo, ki jo omenjajo zaposleni in nekdanji zaposleni, je prav tako odprla možnost notranjim in nekaterim njihovim zunanjim partnerjem, da pod enakimi pogoji kupijo družbo."

Bi lahko tudi GoOpti izdajal turistične vavčerje?

V anonimnem pismu so se nekdanji zaposleni dotaknili tudi finančnega stanja podjetja in novega investitorja. "GoOpti v tem trenutku dolguje bankam čez 200.000 evrov. Porabili so za okoli 800.000 evrov predplačil strank, 150.000 evrov manjka za plače in odpravnine od januarja, okoli 400.000 evrov je dolg franšizam in prevoznikom ter vsaj 100.000 evrov sprotnih neplačanih stroškov. Že v tem trenutku je jasno, da pol milijona posojila skrivnostnega investitorja ne bo dovolj za obstoj podjetja, pokriti ne bo mogoče niti plač zaposlenih in prevoznikov," so zapisali anonimneži.

Guček odgovarja: "Trenutno čakamo na tretji sveženj ukrepov in upamo, da bodo tudi nas dodali med tiste, ki lahko izstavljajo vavčerje, saj smo v enakem položaju kot turistične agencije in organizatorji dogodkov. Če nas ne bodo dodali, bomo morali ukrepati v skladu z zakoni. Želimo si, da bo čim več naših strank sprejelo promocijske kode, ki jih bomo podaljšali do konca leta 2022. Ta anonimka je prišla na dan, ravno ko smo vsi lastniki podpisali predpogodbo z novim lastnikom in tako zagotovili svež kapital ter poplačilo vseh dolgov. Zdi se, kot da želi anonimka čim prej sprožiti zahtevke in v resnici povzročiti stečaj."