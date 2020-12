Volkswagnov up leta zdaj brez programskih "kiksov"?

Pri Volkswagnu so rešili programske težave, ki so težile električni ID.3.

Pri Volkswagnu so rešili programske težave, ki so težile električni ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen se je vse od začetka letošnjega leta ubadal s programskimi težavami, ki so pestile ID.3 in tudi druge modele znotraj skupine (golf, leon, octavia in A3). Zaradi tega so bili primorani tudi premakniti začetek prodaje, a zdaj jim je le uspelo odpraviti težave, ki jih je prinesla funkcija App Connect.

Prvi kupci, ki so svoj ID.3 dobili v začetku septembra, so imeli omejene nekatere funkcije, verjetno pa so najbolj pogrešali povezavo Apple Carplay oziroma Android Auto. Zaradi programskih težav namreč ni delovala storitev App Connect. Kot so pojasnili pri Volkswagnu za Automotive News Europe, je bil ravno ta sklop jedro vseh programskih težav. Težave so odpravili, a popravek ne bo nameščen prek zraka.

Obvezen bo obisk servisne delavnice

Pri Volkswagnu so kupcem ID.3 že takoj ponudili dve možnosti - septembrsko dostavo avta, vendar z omejenim delovanjem nekaterih funkcij ali decembrsko dostavo s polnim naborom programskih rešitev. Številni so se odločili za prvo možnost, a bodo zdaj morali obvezno obiskati servisno delavnico.

Ker gre za podatkovno ogromen popravek, ta ne more biti nameščen prek zraka, zato je potreben obisk servisne delavnice. Lastniki se tam lahko oglasijo v prvem četrtletju prihodnjega leta, celoten proces pa bo po informacijah iz Volkswagna trajal nekaj ur.

Zaradi teh nevšečnosti jih bodo nagradili

Nemci se zavedajo, da z obiskom servisa povzročajo nevšečnosti in negodovanje pri kupcih. S tem jim bodo vzeli kar nekaj časa. Odločili so se, da se jim oddolžijo in omogočijo manjše mesečno plačilo obroka za lizing.

Šlo naj bi za enkraten obisk servisa, saj bodo vsi nadaljnji popravki na avto nameščeni prek zraka. Tudi s pomočjo finančne kompenzacije želijo ohraniti dober odnos s kupci, saj njihova prodaja temelji na priporočilih prijateljev, ki se že vozijo z novim ID.3.

S posodobitvijo programske opreme bodo kupcem omogočili tudi projicirni zaslon s podporo navidezne resničnosti. Foto: Volkswagen