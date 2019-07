Volan v prihodnje nič več okrogel? #foto

BMW je razkril nov delček svojega koncepta iNext, ki napoveduje novo električno vozilo z izpostavljenimi avtonomnimi funkcijami. Poligonalna oblika volanskega "obroča" je namenjena kar najhitrejšemu prehodu z avtonomnega načina vožnje v vnovičen nadzor voznika nad avtomobilom.

Voznik bo hitreje začutil položaj volana

Zgornji in spodnji del sta ploščata, kar je neposreden vpliv volanov iz dirkalnih avtomobilov. Zaradi take oblike bo voznik hitreje in lažje čutil, v kakšnem položaju je trenutno volan. To bo postalo pomembno, ko bo voznik v določenem trenutku želel spet prevzeti nadzor nad avtomobilom. Obenem taka zasnova volana tudi sprošča prostor za noge, izboljša pa tudi vidljivost na merilnike.

Primer volana v aktualnem dirkalniku BMW za serijo DTM. Foto: BMW