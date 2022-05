Velika investicija, novi modeli: take so napovedi iz Volkswagna

Volkswagnov koncern bo v Španiji gradil novo tovarno za baterije. Tovarna bo imela letno kapaciteto 40 gigavatnih ur baterij, razprostirala pa se bo na 200 hektarjih. V njej bodo do leta 2030 zaposlovali tri tisoč ljudi. Postavljati jo bodo začeli prihodnje leto, proizvodnja vozil pa bo stekla leta 2025. To bo za Volkswagen tretja od šestih napovedanih tovarn baterij v Evropi.

Sneak peek!🤩These are the first sketches of our smaller e-models from #Skoda, #Cupra & #VW, which will be built in #Spain from 2025. These entry level electric vehicles make the access to #eMobility easier & push the country's future of mobility - for generations to come. pic.twitter.com/LX49mJPYB5