Varovanje okolja: nič več naročil hrane iz avta

V ameriškem mestu Minneapolis so mestne oblasti prepovedale gradnjo novih "drive-in" hišic za naročanje hitre prehrane kar iz avtomobila. Za ta korak so se odločili zaradi vse večje onesnaženosti zraka, na mestu parkirani avtomobili pa naj bi v ozračje izpustili še več škodljivih emisij kot avtomobili med vožnjo.

Že zgrajenih postaj ne bo treba podreti

Kot so pisali pri tamkajšnjem Streets blog, so se mestne oblasti mesta Minneapolis odločile, da prepovejo gradnjo novih "drive-in" prodajaln hitre prehrane. Priljubljen način naročanja in prodaje pa bo vseeno ostal ena glavnih točk slovitih, saj občinski odlok le prepoveduje gradnjo novih, ne zahteva pa podrtja že stoječih.

Za ta nenavaden korak so se oblasti odločile predvsem zaradi varovanja okolja. Stoječi avtomobil proizvede več škodljivih emisij, zato bodo z zmanjševanjem števila stoječih avtomobilov očistili zrak v mestu in poskrbeli za boljše zdravje svojih občanov. Drugi razlog je varnost pešcev. V teh conah naj bi bili vozniki manj osredotočeni, v sklopu raziskave, izvedene na Floridi, pa se ob gradnji novega "drive-in" okenca poveča število nesreč s pešci.

Predvidevajo, da bodo z novimi ukrepi do leta 2050 za 80 odstotkov zmanjšali izpust toplogrednih plinov. Med drugim bodo na dolgi rok iz mestnega središča izgnali bencinske črpalke in uvedli zaostrene pogoje parkiranja. S tem bodo lastnike avtomobilov spodbudili, da namesto avtomobila uporabljajo javni prevoz ali presedlajo na alternativni pogon.