Uvoz rabljenih iz tujine: velik porast, to so vse številke

V Slovenijo so lani uvozili dobrih 37 tisoč bolj ali manj rabljenih avtomobilov, kar je 25 odstotkov več kot predlani. Razmerje med novimi in rabljenimi avtomobili je približno dva proti ena. Največ zanimanja pri iskanju rabljenih avtomobilov je bilo za volkswagen golfa, volkswagen passata in audija A4. Največ iskanj pa za avtomobile s ceno do pet tisoč evrov.

Spodnja tabela prikazuje razmerje med lani izdanimi homologacijami za avtomobile, kupljene v Sloveniji, in tiste, ki so k nam prišli prek uvoza. Velika večina teh je rabljenih. Razlika med tako imenovanimi tipskimi homologacijami (TA), ki predstavljajo prodajo prek uradne trgovske mreže, in posamičnimi homologacijami (TB), ki so vezane na uvoz iz tujine, kaže na lansko zmanjšanje med obema seštevkoma. V Sloveniji so lani izdali 63.472 tipskih homologacij in 37.325 posamičnih homologacij, kažejo podatki AMZS.

V primerjavi s predlanskim letom, ko je bil avtomobilski posel ob epidemiji covid-19 nekaj časa tudi onemogočen, je lani precej bolj kot prodaja novih avtomobilov narasel uvoz iz tujine. To je tudi posledica pomanjkanja novih vozil in krize s polprevodniki, ki je sprožila večje povpraševanje tudi po rabljenih avtomobilih.

Foto: AMZS

Slovenci so za rabljeni avtomobil v povprečju pripravljeni odšteti do 20 tisoč evrov

"Po naših statističnih analizah, ki smo jih pripravili na osnovi zbranih podatkov na www.doberavto.si, ugotavljamo, da po zanimanju za določen model močno izstopata dva avtomobila − volkswagen golf in volkswagen passat. To sta daleč najbolj zanimiva in iskana avtomobila. Z že precejšnjo razliko kar nekoliko presenetljivo na tretjem mestu sledi Audi A4, kar dokazuje, da slovenske kupce zelo zanimajo rabljeni avtomobili zgornjega srednjega razreda. V prvi peterici se je namreč znašel tudi BMW serije 3. Vmes, med oba avtomobila, ki ju lahko označimo, da sodita v premijski razred, pa se je vrinil slovenski dolgoletni prodajni hit renault clio," stanje na trgu komentira Peter Kavčič, urednik novega spletnega oglasnika za rabljene avtomobile DoberAvto.

Po njegovih podatkih so njihovi obiskovalci največkrat iskali rabljene avtomobile do pet tisoč evrov. Z višanjem cene je pričakovano padalo tudi število ogledov, kar kaže na zanimanje trga oziroma na kupno moč.

"Velik preskok pa se zgodi pri ceni avtomobilov nad 20 tisoč evri. To je očitno znesek, ki slovenskim kupcem predstavlja mejnik, do katerega so pripravljeni investirati v rabljeni avtomobil," dodaja Kavčič.

Največ uvozov za znamke Volkswagen, Renault in Škoda

Pri uvozu rabljenih avtomobilov iz tujine so pri AMZS s pomočjo sistema Avtolog.si, ki deluje v ozadju spletnega oglasnika DoberAvto.si, ugotovili tudi, kateri avtomobili oziroma znamke avtomobilov so najbolj zanimive za naše kupce rabljenih vozil. Avtolog.si namreč omogoča, da z vnosom številke VIN kupec vidi vse podatke, ki so uradno na voljo za konkreten avto. Največkrat uvoženi avtomobili so znamke Volkswagen, ki ji sledi Renault, z nekoliko večjo razliko sledi Škoda, ki trdno zaseda tretje mesto. Na četrtem in petem mestu sta znamki Peugeot in Hyundai, ki sta po številu uvozov zelo izenačeni.