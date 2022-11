Uradno: Renaultovi motorji kmalu skupaj s Kitajci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault je sklenil sodelovanje s kitajskim podjetjem Geely. Prihodnje leto bosta ustanovila skupno podjetje ter izdelovala klasične bencinske motorje in hibridne pogone.

V novem skupnem podjetju bosta imela Renault in Geely enak lastniški delež. Novo podjetje bodo zagnali prihodnje leto, v njem pa bo zaposlenih 19 tisoč ljudi v 17 različnih tovarnah motorjev in treh razvojno-raziskovalnih centrih.

Sedež novega skupnega podjetja bo v Londonu. Razen enakega lastniškega deleža druge finančne podrobnosti dogovora še niso znane. Ko bo podjetje polno aktivno, bi lahko skupno na leto izdelali pet milijonov bencinskih motorjev in hibridnih sklopov.

Pomemben strateški partner za Renault

Renault in Geely sta se o sodelovanju aktivno dogovarjala že zadnje tri mesece. Za predsednika Renaulta Luco de Mea je taka namera o sodelovanju pomembna za področje izdelave klasičnih pogonov, za katere je že iskal ustrezen poslovni okvir. Novega partnerja so potrebovali za povečanje obsega proizvodnje in nižanje stroškov.

Renault in Geely bosta skupne bencinske in hibridne pogone uporabljala sama, na voljo pa bodo tudi nekaterim drugim proizvajalcem. Domnevno bosta med temi tudi Nissan in Mitsubishi.

Za Geely je to nov pomemben korak v avtomobilski industriji. Že zdaj si lastijo Volvo in imajo 9,7-odstotni lastniški delež v družbi Daimler AG.