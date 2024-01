Uradno: Opel po 20 letih obuja znano ime #foto

Opel je za letos že napovedal povsem novi športni terenec in zdaj so zanj razkrili ime. V Russelsheimu so se odločili za obuditev imena frontera. To je bil Oplov terenec v devetdesetih letih, ko je bila nemška znamka še last koncerna General Motors. Frontero so izdelovali med letoma 1991 in 2004, nastala je na osnovi Isuzujeve licence.

Frontera namesto crosslanda

Novodobna frontera bo avtomobil koncerna Stellantis. Platformo si bo delila z avtomobili, kot so jeep avenger, citroën C4 in peugeot 2008. Frontera bo na voljo z električnim pogonom (kapaciteta baterije bo predvidoma 51 kilovatnih ur, moč polnjenja trenutno do sto kilovatov), pa tudi z bencinskim 1,2-litrskim trivaljnikom.

Nova frontera bo v Oplovi ponudbi nadomestila crosslanda. Poleg frontere pri Oplu pripravljajo tudi novo generacijo grandlanda.

Opel frontera bo na slovenske ceste pripeljal letos jeseni.

Foto: Opel