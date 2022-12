Ukradli za slab milijon evrov luksuznih avtomobilov #video

11. novembra je v britanski vasi Bulphan malo pred peto uro zjutraj kriminalcem z varovanega parkirišča uspelo ukrasti pet luksuznih vozil v skupni vrednosti več kot 800 tisoč evrov, je sporočila britanska policija. Ker je možem v modrem uspelo najti le eno vozilo (mercedes maybach, katerega vrednost so ocenili na približno 175 tisoč evrov), so zdaj zaprosili javnost za pomoč pri iskanju. Med drugim še vedno iščejo mercedes g-wagon (vrednost vozila je približno 140 tisoč evrov) in porsche 911 carrera (vrednost vozila je približno 100 tisoč evrov).

We are currently investigating an incident where multiple luxury cars were stolen from a unit on Brentwood Road in #Bulphan on 11 November.



Did you witness anything suspicious? If so, please contact us. pic.twitter.com/2huktS0PJI