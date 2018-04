Tukaj je prvi otroški sedež z vgrajeno zračno blazino #video

Ameriški proizvajalec Maxi-Cosi je predstavil prvi otroški sedež z vgrajeno zračno blazino, ki se sproži v 0,05 sekunde in v primeru čelnega trčenja zmanjša silo na otroško glavo in vrat za 55 odstotkov.

Zračni blazini se sprožita v 0,05 sekunde

AxissFix je eden boljših in največkrat nagrajenih otroških sedežev, zato sta Maxi-Cosi ter podjetje za izdelavo mobilnih zračnih blazin Helite združila moči in nastal je še varnejši otroški sedež. Otroški sedež je primeren za otroke, velike med 61 in 105 centimetri, ima priključke isofix ter trdo osnovo za možnost 360-stopinjskega obračanja sedeža za lažje pripenjanje in odpenjanje otroka. Največja posebnost sta vgrajeni dve manjši zračni blazini, ki sta nameščeni v pasovih pri ramenskem delu in povezani z majhno kartušo, napolnjeno s plinom CO2. V primeru trka senzor v sedežu trk zazna in v 0,05 sekunde sproži zračni blazini.

Foto: Maxi Cosi

Foto: Maxi Cosi

Za 55 odstotkov zmanjša pritisk na glavo in vrat otroka

Otroški stol je na testih čelnega trčenja razkril, da se za kar 55 odstotkov zmanjša sila na otrokovo glavo in vratna vretenca v primerjavi z običajnim sedežem. "Pred nekaj leti smo začeli raziskovati, kako bi lahko z zračnimi blazinami zaščitili glavo otroka pri sedežih, kjer otrok gleda naprej. Uspešen razvoj tehnologije zračnih blazin, kot so na primer zračni žepi za motoriste, nas je navdihnil. Tako je nastala ta prelomna tehnologija za naslednjo generacijo naprej obrnjenih sedežev," je dejal Andrew Ratcliffe, direktor podjetja Maxi-Cosi.

Za zdaj je prodaja stekla le v Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer je mogoče sedežek kupiti za približno 640 evrov v vseh večjih prodajalnah otroških stvari.